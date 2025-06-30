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健康網》紅搬氧、白打仗、小止血！ 3食物助血液動起來

2025/06/30 18:39

學者指出，酪梨富含維生素K，能幫助血小板凝血與修復傷口；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，酪梨富含維生素K，能幫助血小板凝血與修復傷口；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道人的血液裡有隱藏英雄嗎？營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，紅血球、白血球及血小板就像血液裡的「3大微型英雄」，每日默默地工作。想要讓它們順利運作，補對營養很重要，例如補鐵助紅血球維持細胞能量供應、補充維生素C強化白血球免疫力、補充維生素K協助血小板修復傷口。

紅血球 氧氣的搬運工

洪泰雄指出，紅血球外形像1個中間凹陷的甜甜圈，主要成分有血紅素，能運送氧氣與二氧化碳，維持細胞能量供應。來源於骨髓製造，需要足夠的鐵、維生素B12與葉酸，幫助紅血球好好工作。

因此，當紅血球不足時，會出現臉色蒼白、頭暈、心悸、容易疲倦，尤其常見於缺鐵性貧血患者。

白血球 體內的守護戰士

洪泰雄表示，白血球能對抗外來細菌、病毒、真菌等病原體，其類型多樣，包括第1線對抗細菌的嗜中性球、針對病毒與癌細胞有記憶與辨識能力的淋巴球，以及負責清除入侵物與過敏反應的單核球、嗜酸性球、嗜鹼性球。

他進一步說明，白血球為免疫防線的主力，會在身體「感染」或「發炎」時大量增加，像我們感冒時，它就會跳出來和病毒對抗；另外，白血球具有免疫記憶力，是疫苗發揮作用的重要關鍵。

學者表示，白血球為免疫防線的主力，當我們感冒時，它就會跳出來和病毒對抗；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者表示，白血球為免疫防線的主力，當我們感冒時，它就會跳出來和病毒對抗；圖為情境照。（圖取自freepik）

血小板 傷口的修補高手

洪泰雄提到，血小板能協助止血與修補血管，行動速度快，會立即聚集在受損的血管部位，參與血液凝固過程，形成血塊，像割傷後能很快結痂即是血小板發揮作用的證明。所以，當血小板不足，會造成瘀青、流血不止、傷口癒合慢等情況。

支援血液3英雄食物

●鐵質：吃富含鐵質的紅肉、深綠色蔬菜及豆類除了補氣色，還能讓紅血球順利運作。

●增強免疫力的維生素C、鋅、蛋白質。

●維生素K：幫助凝血與修復，如菠菜、酪梨。

最後，洪泰雄提醒，養成健康的生活習慣，就是對3大血球最好的支援，例如少熬夜、多運動、常喝水。

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