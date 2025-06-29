健康網》豆製品怎麼挑？ 國健署推「4種」高蛋白低油首選

國健署舉例，豆干屬最原型或少加工的豆製品，蛋白質豐富、油脂少；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆腐、豆漿、豆干、油豆腐等看似都是「豆」，但其實營養成分、加工方式差異很大！國民健康署建議，優先選擇黃豆、板豆腐、無糖豆漿、豆干等，這類豆製品屬於最原型或少加工者，高蛋白、低油脂，吃得營養少負擔。

選擇高蛋白低油脂 避開油脂高豆製品

國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，不同豆製品，營養成分、加工方式差異很大，懂得挑選，才能吃得營養又少負擔！建議優先選擇「高蛋白低油脂」者，如黃豆、板豆腐、無糖豆漿、豆干等，這些是最原型或少加工的豆製品，蛋白質豐富、油脂少，在正餐時間或是點心補充都很適合，其中板豆腐還會添加食用級石膏，屬於可補充鈣質的食物。

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國健署表示，板豆腐高蛋白低油脂外，還因添加食用級石膏，屬於可補充鈣質的食物；示意圖。（資料照）

建議避開油脂含量高者，國健署舉例，油豆腐、百頁豆腐、炸豆皮、蘭花干等豆製品，因加工、烹調過程會額外添加油，熱量與油脂含量都偏高，建議減少食用，適當控制頻率與份量。

豆製品屬豆魚蛋肉類 每餐1掌心

豆製品怎麼吃最健康？國健署指出，豆製品屬「豆魚蛋肉類」，應掌握每餐1掌心原則，並避免高熱量、高油脂豆製品，減少熱量負擔。豆製品百百種，懂得選，讓維持健康體位更簡單。

國健署提醒，油豆腐因加工、烹調過程會額外添加油，熱量與油脂含量都偏高，建議減少食用；示意圖。（資料照）

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