自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豆製品怎麼挑？ 國健署推「4種」高蛋白低油首選

2025/06/29 17:53

國健署舉例，豆干屬最原型或少加工的豆製品，蛋白質豐富、油脂少；示意圖。（資料照）

國健署舉例，豆干屬最原型或少加工的豆製品，蛋白質豐富、油脂少；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆腐、豆漿、豆干、油豆腐等看似都是「豆」，但其實營養成分、加工方式差異很大！國民健康署建議，優先選擇黃豆、板豆腐、無糖豆漿、豆干等，這類豆製品屬於最原型或少加工者，高蛋白、低油脂，吃得營養少負擔。

選擇高蛋白低油脂 避開油脂高豆製品

國健署在臉書專頁「食在好健康」發文分享，不同豆製品，營養成分、加工方式差異很大，懂得挑選，才能吃得營養又少負擔！建議優先選擇「高蛋白低油脂」者，如黃豆、板豆腐、無糖豆漿、豆干等，這些是最原型或少加工的豆製品，蛋白質豐富、油脂少，在正餐時間或是點心補充都很適合，其中板豆腐還會添加食用級石膏，屬於可補充鈣質的食物。

國健署表示，板豆腐高蛋白低油脂外，還因添加食用級石膏，屬於可補充鈣質的食物；示意圖。（資料照）

國健署表示，板豆腐高蛋白低油脂外，還因添加食用級石膏，屬於可補充鈣質的食物；示意圖。（資料照）

建議避開油脂含量高者，國健署舉例，油豆腐、百頁豆腐、炸豆皮、蘭花干等豆製品，因加工、烹調過程會額外添加油，熱量與油脂含量都偏高，建議減少食用，適當控制頻率與份量。

豆製品屬豆魚蛋肉類 每餐1掌心

豆製品怎麼吃最健康？國健署指出，豆製品屬「豆魚蛋肉類」，應掌握每餐1掌心原則，並避免高熱量、高油脂豆製品，減少熱量負擔。豆製品百百種，懂得選，讓維持健康體位更簡單。

國健署提醒，油豆腐因加工、烹調過程會額外添加油，熱量與油脂含量都偏高，建議減少食用；示意圖。（資料照）

國健署提醒，油豆腐因加工、烹調過程會額外添加油，熱量與油脂含量都偏高，建議減少食用；示意圖。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中