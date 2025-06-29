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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》寶寶皮膚疹免驚！醫解析5大皮膚疹

2025/06/29 14:07

不少家長總憂心孩子起皮膚疹，醫師說明各類皮膚狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少家長總憂心孩子起皮膚疹，醫師說明各類皮膚狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長肯定對於孩子的病症熟悉卻又容易緊張。禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟表示，腸病毒、玫瑰疹、蕁麻疹、水痘等皮膚常見的疹子爸媽一定不陌生，但這些疹子為何發生？症狀又有哪些不同？何時該就醫？

巫漢盟在粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」淺談常見6種皮膚疹。說起皮膚疹其實五花八門，但以下就兒科常見的腸病毒、麻疹、德國麻疹、蕁麻疹、玫瑰疹解析：

●玫瑰疹，6M～2Y：玫瑰疹是一種疱疹病毒的感染，好發於6個月至2歲。最大特徵是「退燒後才出疹」。寶包會突然高燒三天，接著在退燒後出現細小、不癢的玫瑰粉紅色疹子，主要分布於軀幹、頸部，再漸漸擴散至四肢，所幸疹子通常2～3天內消退，無須特別處理。

●麻疹，6M～5Y：接著是傳染性極高的麻疹；初期會出現高燒、咳嗽、流鼻水與結膜炎等感冒症狀，接著在發燒後的第3～5天出現紅色斑丘疹，易融合成片，並常伴隨口腔內白色斑點，最有效的預防方式為接種MMR疫苗。

●德國麻疹，1～6Y：德國麻疹紅疹較小，顏色偏淡粉紅，不易融合，也不太會癢。常見症狀包括低燒與耳後、枕部淋巴結腫大。另外德國麻疹的疹子約3天內消退，又稱「三日疹」。

巫漢盟說明各式皮膚疹。（圖取自粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」）

巫漢盟說明各式皮膚疹。（圖取自粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」）

●腸病毒，5Y以下：腸病毒可以說是幼童界的大魔王。典型狀況為「手足口病」，好發於5歲以下幼兒。疹子通常出現在手掌、腳掌以及口腔內，呈現小紅點、水泡狀，伴隨著發燒、喉嚨痛及食慾不佳，與其他疹子最大不同是引起的水泡會感到疼痛，特別是口腔潰瘍，且具高度傳染性。

●水痘，3Y~9Y：水痘的常見症狀包括發燒和很癢的紅色疹子。初期症狀會有發燒，並伴隨疲倦、食慾不振、肌肉痠痛，或類流感、感冒的前驅症狀。

接著紅疹在大約5天內，最初出現於身體上，隨後擴散到臉和四肢。疹子開始時呈現平坦的紅點，然後逐漸變成隆起的水泡，這些水泡持續3到4天後會乾燥並形成結痂，大多數孩子通常在2至4星期內康復。最有效的預防方式就是注射水痘疫苗（在台灣建議4～6歲孩童自費接種第二劑）。

●蕁麻疹，任何年齡層：蕁麻疹是過敏反應所引起。常表現為一片片紅色腫塊，癢感強烈，形狀與位置會快速改變，誘因包括食物、藥物、氣溫變化或感染。雖然不具傳染性，但若寶寶出現唇舌腫脹或呼吸困難等情形，需警覺是否為嚴重過敏反應並盡速就醫。

巫漢盟說明，寶包的皮膚疹大多有有特定的「發燒時間與疹子順序」、「出疹位置」、「是否癢痛」與「傳染風險」。透過這些特徵，可初步辨別疹子類型，並依照情況選擇是否就醫。

醫師說明，孩子身上的疹子發生原因不同，有不同的因應方式。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師說明，孩子身上的疹子發生原因不同，有不同的因應方式。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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