健康網》每天多喝1杯咖啡有益健康老化？ 研究揭女性潛在好處

研究顯示，每天多喝1杯「有咖啡因的咖啡」，健康老化的機率上升約5%；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們都知道咖啡提神，但對女性來說，咖啡還可能是「老得健康」的關鍵，營養師曾筱庭於臉書粉專「Ting營養師的日常食光」發文分享，最近一篇發表於美國營養年會（Nutrition 2025）的研究顯示，每天喝1杯「有咖啡因的咖啡」，健康老化的機率上升約5%。以不添加糖和奶精的黑咖啡為主，並在早餐或中午前喝，減少攝取含糖飲料和果汁。

曾筱庭提到，這份研究在本月月初發表於美國營養年會，來自哈佛大學與多倫多大學的團隊，分析了美國護理師健康資料（ Nurses' Health Study），其中追蹤了將近五萬名女性，時間長達30年（研究來源為1984~2016年 Nurses' Health Study，是規模大且長時間追蹤，具有飲食生活完整資料的研究）。

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研究發現，每天喝1杯「有咖啡因的咖啡」，健康老化的機率上升約5%，也就是說，每天2～3杯咖啡，可能讓妳在70歲以後，依然保有活力與清晰思緒。

什麼是「健康老化」

曾筱庭表示，此研究定義的「健康老化」，不是單純活得久，而是無重大慢性疾病（例如：糖尿病、心血管疾病或癌症）；行動自如且生活能夠自理；情緒穩定、思路清晰，整體身心狀態良好。不只是延長壽命，而是延長健康有品質的好日子。為什麼是咖啡，研究中比較了多種飲品：

●有咖啡因咖啡：與健康老化有正向關聯。

●白開水、茶、無咖啡因咖啡：沒看到明顯幫助。

●可樂（含糖或無糖）：健康老化機率下降 20~26%。

曾筱庭補充，換句話說，「咖啡對女性有益，前提是喝對」，想「老得更健康」，可以每天喝 1.5到3 杯有咖啡因咖啡，不添加糖和奶精，改喝黑咖啡或加一點鮮奶或無糖豆漿，並在早餐或中午前喝，不影響睡眠，減少或避免含糖飲料或果汁。當然，每個人的咖啡因耐受度不同，最重要還是諮詢專業來了解個人需求。

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