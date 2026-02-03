自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》小心大掃除吸入粉塵 醫授4招做好防備

2026/02/03 14:18

年關近，民眾準備大掃除，專家提醒，清潔前先將門窗全部打開，讓空氣流通至少30分鐘，最好配戴專業的防護口罩，避免直接接觸揚起的粉塵；圖為情境照。（圖取自freepik）

年關近，民眾準備大掃除，專家提醒，清潔前先將門窗全部打開，讓空氣流通至少30分鐘，最好配戴專業的防護口罩，避免直接接觸揚起的粉塵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年關將近，不少民眾準備過年前的大掃除，員榮醫院神經內科主任葉宗勳提醒最好注意室內懸浮微粒，清潔前先將門窗全部打開，讓空氣流通至少30分鐘，同時要注意家中年幼的孩子或年長者，以免吸入揚起的粉塵，造成呼吸道等疾病，也建議民眾好好洗手、配戴專業的防護口罩。

葉宗勳在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」發文分享，近期在河南鄭州，一名6歲女童跟著家人打掃久未居住的老家後，竟開始了連續17天的高燒不退，原因出在短時間內吸入大量帶有「煙麴黴」（Aspergillus fumigatus）的發霉粉塵。

葉宗勳說明，「煙麴黴」多半隱身在土壤，或是落葉裡，由於都市生活中多半是水泥建物，較少會直接接觸到，不過因近期剛好處於民眾進入過年前大掃除旺季，對於家中抵抗力較弱的族群，像是幼兒與老人等，最好要留意減少吸入粉塵，維護身體健康。

葉宗勳提供民眾，關於農曆年前大掃除的4項建議：

1.隔離高風險族群：進行老屋或塵封空間的清潔時，務必讓孩童與長者待在室外或通風良好的其他房間，避免直接接觸揚起的粉塵。

2.務必先通風：清潔前，先將門窗全部打開，讓空氣流通至少30分鐘，有助於降低室內懸浮微粒的濃度。

3.穿戴完整防護：進入打掃前，應穿戴長袖衣物，並配戴專業的防護口罩（如N95等級），保護呼吸道與皮膚。

4.避免塵土飛揚：切勿直接用掃把乾掃地面，這會揚起大量含有黴菌的粉塵。建議使用濕拖把、濕布擦拭，或使用配備HEPA濾網的吸塵器進行清潔。

葉宗勳總結，清潔固然重要，但家人的健康與安全永遠是第一位，在大掃除時多一分的留意，便能少一分風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中