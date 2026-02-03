健康網》小心大掃除吸入粉塵 醫授4招做好防備

年關近，民眾準備大掃除，專家提醒，清潔前先將門窗全部打開，讓空氣流通至少30分鐘，最好配戴專業的防護口罩，避免直接接觸揚起的粉塵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年關將近，不少民眾準備過年前的大掃除，員榮醫院神經內科主任葉宗勳提醒最好注意室內懸浮微粒，清潔前先將門窗全部打開，讓空氣流通至少30分鐘，同時要注意家中年幼的孩子或年長者，以免吸入揚起的粉塵，造成呼吸道等疾病，也建議民眾好好洗手、配戴專業的防護口罩。

葉宗勳在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勲醫師」發文分享，近期在河南鄭州，一名6歲女童跟著家人打掃久未居住的老家後，竟開始了連續17天的高燒不退，原因出在短時間內吸入大量帶有「煙麴黴」（Aspergillus fumigatus）的發霉粉塵。

葉宗勳說明，「煙麴黴」多半隱身在土壤，或是落葉裡，由於都市生活中多半是水泥建物，較少會直接接觸到，不過因近期剛好處於民眾進入過年前大掃除旺季，對於家中抵抗力較弱的族群，像是幼兒與老人等，最好要留意減少吸入粉塵，維護身體健康。

葉宗勳提供民眾，關於農曆年前大掃除的4項建議：

1.隔離高風險族群：進行老屋或塵封空間的清潔時，務必讓孩童與長者待在室外或通風良好的其他房間，避免直接接觸揚起的粉塵。

2.務必先通風：清潔前，先將門窗全部打開，讓空氣流通至少30分鐘，有助於降低室內懸浮微粒的濃度。

3.穿戴完整防護：進入打掃前，應穿戴長袖衣物，並配戴專業的防護口罩（如N95等級），保護呼吸道與皮膚。

4.避免塵土飛揚：切勿直接用掃把乾掃地面，這會揚起大量含有黴菌的粉塵。建議使用濕拖把、濕布擦拭，或使用配備HEPA濾網的吸塵器進行清潔。

葉宗勳總結，清潔固然重要，但家人的健康與安全永遠是第一位，在大掃除時多一分的留意，便能少一分風險。

