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健康網》咖啡不只提神！英國研究：助細胞「長壽」

2025/07/01 07:29

咖啡因不只提神，還有幫助細胞延緩衰老的效果；示意圖。（圖取自freepik）

咖啡因不只提神，還有幫助細胞延緩衰老的效果；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡能夠長壽？有研究發現，咖啡因能夠提供細胞能量，助細胞修護損傷，延長壽命，只因咖啡因能夠刺激古老的細胞能量感測機制。

據《SciTechDaily》報導，英國倫敦瑪莉皇后大學細胞老化實驗室（Cellular Ageing and Senescence laboratory at Queen Mary University of London’s Center）研究指出，咖啡因可在細胞發揮延緩衰老的功用。這項研究刊登在《生物微細胞》（Microbial Cell）期刊上。

科學家使用與人類細胞相似的裂殖酵母進行實驗，發現咖啡因透過刺激AMPK（AMP-activated protein kinase）來調節細胞生長、DNA修復與壓力反應，延長酵母細胞壽命。AMPK是一種細胞能量感測器，可維持代謝平衡。表示，「當細胞能量不足，AMPK會發揮作用，幫助應對。研究發現，咖啡因有助於開啟這開關。」

過去這個研究團隊發現，咖啡因透過名為TOR的生長調節劑幫助細胞延長壽命。TOR可根據細胞可用的能量，控制細胞生長時機；TOR控制生物的能量與壓力反應，存在了5億年。不過近期該團隊有新發現：科學家以裂殖酵母當模型，實驗證明AMPK被啟動後，細胞的DNA修護能力增強，最後老化指標下降，生長速度改善。主導研究的研究人員指出，這些發現有助解釋為什麼咖啡因可延年益壽。「相信未來有更多研究，透過飲食或生活方式來啟動新的可能性，以及幫助新的藥物開發。」

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