健康網》咖啡不只提神！英國研究：助細胞「長壽」

咖啡因不只提神,還有幫助細胞延緩衰老的效果;示意圖。(圖取自freepik)

紀麗君/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕喝咖啡能夠長壽?有研究發現,咖啡因能夠提供細胞能量,助細胞修護損傷,延長壽命,只因咖啡因能夠刺激古老的細胞能量感測機制。

據《SciTechDaily》報導,英國倫敦瑪莉皇后大學細胞老化實驗室(Cellular Ageing and Senescence laboratory at Queen Mary University of London’s Center)研究指出,咖啡因可在細胞發揮延緩衰老的功用。這項研究刊登在《生物微細胞》(Microbial Cell)期刊上。

科學家使用與人類細胞相似的裂殖酵母進行實驗,發現咖啡因透過刺激AMPK(AMP-activated protein kinase)來調節細胞生長、DNA修復與壓力反應,延長酵母細胞壽命。AMPK是一種細胞能量感測器,可維持代謝平衡。表示,「當細胞能量不足,AMPK會發揮作用,幫助應對。研究發現,咖啡因有助於開啟這開關。」

過去這個研究團隊發現,咖啡因透過名為TOR的生長調節劑幫助細胞延長壽命。TOR可根據細胞可用的能量,控制細胞生長時機;TOR控制生物的能量與壓力反應,存在了5億年。不過近期該團隊有新發現:科學家以裂殖酵母當模型,實驗證明AMPK被啟動後,細胞的DNA修護能力增強,最後老化指標下降,生長速度改善。主導研究的研究人員指出,這些發現有助解釋為什麼咖啡因可延年益壽。「相信未來有更多研究,透過飲食或生活方式來啟動新的可能性,以及幫助新的藥物開發。」

