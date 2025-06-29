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健康網》綠色寶石山苦瓜 夏日消暑好選擇
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕山苦瓜來自臺灣野生山苦瓜，為原住民常用苦味野菜，表皮為綠色，又稱綠色寶石。農糧署指出，山苦瓜含豐富維生素、微量元素、膳食纖維及多胜肽類等營養物質，對人體健康有益，且清熱消暑，是優質保健食材的好選擇。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，山苦瓜經國內試驗研究單位選育迄今，育成有花蓮1號至花蓮8號共8個品種，不同品種間的山苦瓜風味及所含元素各有不同，可提供國內消費者多項食用選擇。每年5-10月為山苦瓜盛產期，可以煎煮炒炸或生鮮涼拌食用，無論哪種方式，都可以呈現山苦瓜特有的苦甘美味，是炎炎夏季國人餐桌上的最佳優選食材。
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山苦瓜料理
●山苦瓜蜂蜜汁：山苦瓜切片燙熟後，與蜂蜜一起放入果汁機打成汁，加入冰塊，就是一杯清涼解渴的山苦瓜汁。
●涼拌山苦瓜：山苦瓜切片燙熟後擠上美奶滋，是一道消暑開胃的美味。
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