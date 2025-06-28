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健康網》B群補錯恐白吃！ 營養師：均衡飲食才是關鍵
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾為了提神醒腦，習慣補充維他命B群，卻忽略了一個核心前提─「吃正餐」。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文指出，想靠B群產生提神效果，前提是必須搭配含有碳水、蛋白質與脂肪的均衡飲食，才能真正參與身體的能量代謝與運用。單吃B群補充劑卻未進食，效果自然打折扣。
彭逸珊分享，幾類較容易缺乏B群的族群，包括飲食不均的外食族、長期處於壓力高壓環境者，以及特殊生理狀況如孕婦（需補充葉酸）、素食者（需注意維生素B12的攝取）等。購買產品時也要特別注意包含哪些維他命B，種類不同功能不同，方向搞錯自然沒用，一定要仔細看營養標示，選擇適合的。
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彭逸珊表示，根據功能分類，以下B群維生素扮演著重要角色：
●與能量代謝相關：B1、B2、B3、B6，有助於體力維持與提神感受。
●與神經系統保養相關：B1、B3、B6、B12，有助維持神經傳導與情緒穩定。
●與造血功能相關：葉酸、B6、B12，是製造紅血球與維持血液健康不可或缺的營養素。
彭逸珊呼籲，補充B群不是萬靈丹，搭配完整飲食、選對種類與劑量，才能真正發揮健康效益。
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