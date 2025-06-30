健康網》旋轉肌撕裂傷還是五十肩？ 肩痛無力誤診恐終生手不舉！

傅裕翔指出，「旋轉肌撕裂傷」常被誤認為五十肩，導致病患延誤治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾出現肩膀痠痛、無力抬手的症狀，常自行認定是「五十肩」作祟，卻沒想到其實是更嚴重的「旋轉肌撕裂傷」。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」提醒，誤診可能延誤黃金治療期，甚至導致肩部功能永久受損。

傅裕翔分享，一名70歲游泳女將曾因雙手無法抬起而就診，檢查後發現其旋轉肌與二頭肌嚴重撕裂。這樣的傷勢不僅影響日常生活，更讓人難以想像她竟是備戰「世界壯年運動會」的選手。儘管醫師起初認為她無法趕上比賽，但被其堅定決心感動後，傅院長決定全力協助。歷經三個多月的PRP與PLT注射治療與積極復健，該名選手不僅成功出賽，還勇奪2金3銀3銅，更打破大會紀錄，堪稱奇蹟。

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傅裕翔指出，「旋轉肌撕裂傷」常被誤認為五十肩，導致病患延誤治療。據統計，約40%的患者曾遭誤診。他強調，若出現「手無法高舉」、「旋轉、推舉疼痛」、「夜間壓痛難眠」、「手無力或易掉東西」等現象，應警覺可能是旋轉肌受傷，而非單純肩周炎。

傅裕翔提醒民眾，只要肩膀出現異常疼痛、抬手困難或夜間壓痛等症狀，就應儘速就醫，進行影像檢查與評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

如何分辨旋轉肌撕裂與五十肩？

旋轉肌撕裂傷：

●手無法高舉或進行旋轉、推舉動作。

●劇烈肩痛，夜間壓痛醒來。

●手部肌肉凹陷或出現撕裂感。

●容易掉東西、握力變弱。

五十肩（肩周炎）：

●肩膀隱隱作痛。

●外展與旋轉動作受限。

●症狀逐漸加重，持續數週至一年以上。

誰是高風險族群？

●長時間重複使用肩部者：廚師、建築工人、清潔員、搬運工等

●長時間固定姿勢：上班族、手機族

●運動愛好者：游泳、羽球、網球、健身等肩部頻繁活動者

●家庭主婦、照顧者：頻繁提重、做家務

●50歲以上：肌腱退化風險增加，研究指出，逾半數50歲以上民眾曾有旋轉肌退化或撕裂

傅裕翔提醒民眾，只要肩膀出現異常疼痛、抬手困難或夜間壓痛等症狀，就應儘速就醫，進行影像檢查與評估，才能及早發現與治療，避免落入「五十肩」的誤區而導致終身失能。

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