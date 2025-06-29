自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》「肌」不可失！ 中醫授5面向預防肌少症

2025/06/29 10:58

「肌少症」是高齡族群不得忽視的隱形殺手，若未及早預防，恐將引發跌倒、骨折、失能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

「肌少症」是高齡族群不得忽視的隱形殺手，若未及早預防，恐將引發跌倒、骨折、失能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，高齡人口比例成長速度全球第一，老化所帶來的健康風險正逐漸浮上檯面。扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書專頁指出，「肌少症」是高齡族群不得忽視的隱形殺手，若未及早預防，恐將引發跌倒、骨折、失能。因此肌力訓練、補足蛋白質、平衡運動、補脾養肌、藥膳與外治皆是預防關鍵。

肌少症藏危機 高齡族群不可輕忽

根據資料顯示，肌少症是一種進行性、廣泛性的肌肉量減少，同時伴隨肌力與功能退化，影響全球10%至30%的老年人，並與多種慢性疾病共病，包括第二型糖尿病、心臟衰竭、腦中風後遺症等，對個人健康與社會醫療資源造成雙重衝擊。羅可雯指出：「用盡廢退，激勵長者，增強肌力，是對抗老化的第一步。預防肌不可失，務必及早搶得先機！」

一、肌力訓練強化核心肌群

面對肌少症，最直接有效的方法就是進行肌力訓練。透過專業指導下的重量訓練與復健運動，可有效刺激肌肉生長、恢復力量與耐力，改善日常活動能力，減少跌倒風險。

二、吃得對才有「肌」力

營養同樣是關鍵一環。羅可雯建議，年長者每天蛋白質攝取量應達1.2至1.5公克／每公斤體重，以50公斤長者為例，一天應攝取約50至75克蛋白質，相當於8至10份豆魚蛋肉類。每餐攝取「一掌心」的優質蛋白，更可達到最佳肌肉合成效果。

三、太極瑜伽平衡運動穩根基

肌少症常伴隨平衡感下降，增加跌倒風險。羅可雯建議長者可透過太極、瑜伽等低強度運動改善平衡感與柔軟度，並搭配爆發力與敏捷性訓練，提升整體運動能力。

羅可雯建議長者可透過太極、瑜伽等低強度運動改善平衡感與柔軟度；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅可雯建議長者可透過太極、瑜伽等低強度運動改善平衡感與柔軟度；圖為情境照。（圖取自freepik）

四、中醫觀點從根本補脾養肌

中醫認為，肌肉功能與「脾」的運化功能密切相關，脾胃虛弱、氣血虧虛常為肌少症病因。補益脾胃與氣血，兼顧肝腎調養，成為治療痿證（肌少症）的核心。臨床上常用方如「補中益氣湯」、「十全大補湯」、「六君子湯」等，依體質辨證加減。此外，針灸與穴位按摩也為有效輔助方式。常用穴位如足三里、合谷、委中、三陰交等，有助促進氣血流動，改善肌肉營養與張力。

五、藥膳與外治並用提升療效

食療方面，推薦山藥、蓮子、茯苓、芡實、紅豆、薏米等健脾益氣食材，作為日常飲食補充。藥物方面，常見中藥包括右歸丸、四物湯、四神湯、八珍湯等，也可視症狀搭配黃耆、杜仲、人參等補氣補腎藥材。外治療法如經穴推拿、艾灸、臍療等，亦有助延緩肌肉退化，達到身心雙效之功。

隨著台灣高齡化日益嚴峻，肌少症的預防與治療勢在必行。羅可雯強調：「肌少症不是單一疾病，而是一個關鍵健康指標。透過運動、營養、傳統醫療結合，可有效延緩老化、維護尊嚴與生活品質。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中