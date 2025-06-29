健康網》「肌」不可失！ 中醫授5面向預防肌少症

「肌少症」是高齡族群不得忽視的隱形殺手，若未及早預防，恐將引發跌倒、骨折、失能；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣將於2025年正式邁入「超高齡社會」，高齡人口比例成長速度全球第一，老化所帶來的健康風險正逐漸浮上檯面。扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書專頁指出，「肌少症」是高齡族群不得忽視的隱形殺手，若未及早預防，恐將引發跌倒、骨折、失能。因此肌力訓練、補足蛋白質、平衡運動、補脾養肌、藥膳與外治皆是預防關鍵。

肌少症藏危機 高齡族群不可輕忽

根據資料顯示，肌少症是一種進行性、廣泛性的肌肉量減少，同時伴隨肌力與功能退化，影響全球10%至30%的老年人，並與多種慢性疾病共病，包括第二型糖尿病、心臟衰竭、腦中風後遺症等，對個人健康與社會醫療資源造成雙重衝擊。羅可雯指出：「用盡廢退，激勵長者，增強肌力，是對抗老化的第一步。預防肌不可失，務必及早搶得先機！」

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一、肌力訓練強化核心肌群

面對肌少症，最直接有效的方法就是進行肌力訓練。透過專業指導下的重量訓練與復健運動，可有效刺激肌肉生長、恢復力量與耐力，改善日常活動能力，減少跌倒風險。

二、吃得對才有「肌」力

營養同樣是關鍵一環。羅可雯建議，年長者每天蛋白質攝取量應達1.2至1.5公克／每公斤體重，以50公斤長者為例，一天應攝取約50至75克蛋白質，相當於8至10份豆魚蛋肉類。每餐攝取「一掌心」的優質蛋白，更可達到最佳肌肉合成效果。

三、太極瑜伽平衡運動穩根基

肌少症常伴隨平衡感下降，增加跌倒風險。羅可雯建議長者可透過太極、瑜伽等低強度運動改善平衡感與柔軟度，並搭配爆發力與敏捷性訓練，提升整體運動能力。

羅可雯建議長者可透過太極、瑜伽等低強度運動改善平衡感與柔軟度；圖為情境照。（圖取自freepik）

四、中醫觀點從根本補脾養肌

中醫認為，肌肉功能與「脾」的運化功能密切相關，脾胃虛弱、氣血虧虛常為肌少症病因。補益脾胃與氣血，兼顧肝腎調養，成為治療痿證（肌少症）的核心。臨床上常用方如「補中益氣湯」、「十全大補湯」、「六君子湯」等，依體質辨證加減。此外，針灸與穴位按摩也為有效輔助方式。常用穴位如足三里、合谷、委中、三陰交等，有助促進氣血流動，改善肌肉營養與張力。

五、藥膳與外治並用提升療效

食療方面，推薦山藥、蓮子、茯苓、芡實、紅豆、薏米等健脾益氣食材，作為日常飲食補充。藥物方面，常見中藥包括右歸丸、四物湯、四神湯、八珍湯等，也可視症狀搭配黃耆、杜仲、人參等補氣補腎藥材。外治療法如經穴推拿、艾灸、臍療等，亦有助延緩肌肉退化，達到身心雙效之功。

隨著台灣高齡化日益嚴峻，肌少症的預防與治療勢在必行。羅可雯強調：「肌少症不是單一疾病，而是一個關鍵健康指標。透過運動、營養、傳統醫療結合，可有效延緩老化、維護尊嚴與生活品質。」

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