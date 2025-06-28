您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》鐵補過頭恐傷身！ 研究揭與失智、心臟病風險相關
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕隨著保健意識抬頭，補鐵成了許多民眾日常營養補充的一環，但鐵質補過頭，反而可能對健康造成威脅。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，近年越來越多研究發現，體內鐵質過量可能對健康產生不良影響，甚至與阿茲海默症、帕金森氏症、心臟病等慢性病有關。
洪泰雄分享，鐵與神經退化性疾病的潛在關聯。
請繼續往下閱讀...
阿茲海默症（Alzheimer’s Disease）
研究顯示，阿茲海默症患者腦部常出現鐵質異常累積，尤其在負責記憶與學習的海馬迴與皮質區。鐵離子會與β類澱粉蛋白結合，促進其沉積並加劇神經毒性，同時產生自由基，導致腦部發炎與細胞死亡。
帕金森氏症（Parkinson’s Disease）
同樣地，在帕金森氏症中，控制動作的「黑質」區域也發現鐵濃度上升，鐵與α-synuclein 蛋白結合會加速路易小體的形成，進一步傷害多巴胺神經元，造成動作障礙。
鐵與心血管疾病的關聯
洪泰雄提到，鐵促進 LDL（低密度膽固醇）氧化，導致動脈硬化，血清鐵與血清鐵蛋白過高者，心肌梗塞與中風風險上升。而高鐵症（Hemochromatosis）會導致心律不整、心肌病變與心衰竭。並列出容易出現鐵質過量的人：
●未經醫師評估，長期服用鐵劑者。
●遺傳性血色素沉著症患者或帶因者（Hemochromatosis）。
●輸血頻繁者（如地中海型貧血）。
●錯誤補充過多鐵的素食者。
鐵過量的評估方式
1.血清鐵（Serum Iron）：反映血中短期鐵濃度。
2.血清鐵蛋白（Ferritin）：評估體內鐵儲存量，過高常見於慢性發炎或鐵過量。
3.總鐵結合能力（TIBC）：評估鐵運輸蛋白能力；TIBC下降常見於鐵過多。
4.轉鐵蛋白飽和度（% transferrin saturation）：反映鐵負荷情況，過高代表鐵過剩。
飲食與生活建議
洪泰雄建議，補鐵前應經過醫師或營養師評估是否缺鐵，減少高鐵食物攝取，如動物內臟、紅肉；增加抗氧化營養素（維生素C、E、多酚類、鋅、硒）；可攝取茶類或咖啡，其單寧酸可抑制鐵吸收，不建議隨意服用高劑量鐵劑或含鐵保健食品。
洪泰雄補充，鐵是人體重要的礦物質，缺乏會導致貧血，但鐵不是越多越好，過量鐵質可能像「生鏽的刀」一樣損害我們的大腦與心臟。適量、平衡才是關鍵！定期健康檢查，讓鐵發揮助力，而不是成為沉默的健康殺手。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應