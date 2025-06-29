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健康網》海藻中的黃金營養！ 「褐藻醣膠」對身體有5大好處
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近年來備受矚目的「褐藻醣膠」，是從海帶、昆布等褐色海藻中提煉出的天然多醣體，富含高活性與免疫調節能力。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，它對身體的5大益處，包含提升免疫、調節慢性發炎、癌症營養調理、維持腸道健康、抗老。
提升免疫防禦力
●可活化體內的天然殺手細胞（NK cell）與巨噬細胞。
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●幫助加強身體辨識並清除異常細胞的能力。
●對於免疫力低下、體質虛弱族群特別有幫助。
調節慢性發炎反應
●具有天然抗發炎特性，可幫助減緩體內長期慢性發炎。
●有助於舒緩如氣喘、過敏、腸道發炎等相關不適症狀。
幫助癌症患者營養調理
●可作為癌症輔助營養支持，研究指出其可能減少腫瘤增生。
●搭配治療時有助於調整體質、緩解副作用（如食慾下降、疲憊等）。
維持腸道健康、培養益菌
●是益生菌的「益生質」來源，可促進好菌生長。
●幫助維持腸道菌相平衡、保護腸黏膜屏障功能。
抗氧化、延緩細胞老化
●含天然硫酸化多醣，能清除自由基、減少細胞損傷。
●對於長期壓力大、外食多或追求抗老保養者是一大助力。
王證瑋建議，選擇來源安全、有分子量與純度標示的褐藻醣膠產品；也可搭配日常均衡飲食與適量運動，讓保健事半功倍；另外特殊族群（如懷孕、重大疾病患者）補充前應諮詢專業醫療人員。想要提升身體防禦力、調整體質、維持腸道健康？褐藻醣膠正是你可以考慮的天然營養選擇，提供全方位的免疫守護。
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