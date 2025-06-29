自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》海藻中的黃金營養！ 「褐藻醣膠」對身體有5大好處

2025/06/29 17:30

王證瑋指出，褐藻醣膠是從海帶、昆布等褐色海藻中提煉出的天然多醣體，富含高活性與免疫調節能力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

王證瑋指出，褐藻醣膠是從海帶、昆布等褐色海藻中提煉出的天然多醣體，富含高活性與免疫調節能力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來備受矚目的「褐藻醣膠」，是從海帶、昆布等褐色海藻中提煉出的天然多醣體，富含高活性與免疫調節能力。營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，它對身體的5大益處，包含提升免疫、調節慢性發炎、癌症營養調理、維持腸道健康、抗老。

提升免疫防禦力

●可活化體內的天然殺手細胞（NK cell）與巨噬細胞。

●幫助加強身體辨識並清除異常細胞的能力。

●對於免疫力低下、體質虛弱族群特別有幫助。

調節慢性發炎反應

●具有天然抗發炎特性，可幫助減緩體內長期慢性發炎。

●有助於舒緩如氣喘、過敏、腸道發炎等相關不適症狀。

幫助癌症患者營養調理

●可作為癌症輔助營養支持，研究指出其可能減少腫瘤增生。

●搭配治療時有助於調整體質、緩解副作用（如食慾下降、疲憊等）。

王證瑋說，褐藻醣膠是益生菌的「益生質」來源，可促進好菌生長；圖為情境照。（圖取自freepik）

王證瑋說，褐藻醣膠是益生菌的「益生質」來源，可促進好菌生長；圖為情境照。（圖取自freepik）

維持腸道健康、培養益菌

●是益生菌的「益生質」來源，可促進好菌生長。

●幫助維持腸道菌相平衡、保護腸黏膜屏障功能。

抗氧化、延緩細胞老化

●含天然硫酸化多醣，能清除自由基、減少細胞損傷。

●對於長期壓力大、外食多或追求抗老保養者是一大助力。

王證瑋建議，選擇來源安全、有分子量與純度標示的褐藻醣膠產品；也可搭配日常均衡飲食與適量運動，讓保健事半功倍；另外特殊族群（如懷孕、重大疾病患者）補充前應諮詢專業醫療人員。想要提升身體防禦力、調整體質、維持腸道健康？褐藻醣膠正是你可以考慮的天然營養選擇，提供全方位的免疫守護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中