健康網》年輕人也可能得白內障 醫揭自我檢視5症狀

醫師提醒，若化妝師看顏色怪怪，像蓋了灰濾鏡，甚至色調偏黃、偏褐色，小心是白內障，這是因為混濁的水晶體會影響色彩穿透與接收；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為白內障是長輩的專利，但高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，長時間紫外線暴露（如戶外工作者）、長期使用類固醇類藥物（如鼻噴劑、氣喘藥膏）、慢性疾病（如糖尿病）、高度近視（特別是1000度以上）、眼部曾受傷或接受其他眼科手術都使得年輕人也可能出現白內障，若出現視力逐漸模糊等5大症狀時，可別以為只是「太累」，應及早就醫診治。

別以為只是太累 視力模糊、顏色怪怪都應就醫

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，門診中有30幾歲的工程師說視線霧濛濛、化妝師表示看顏色怪怪、Ube司機說晚上開車反光刺眼、完全不敢上高速公路等，這些狀況都可能跟早期白內障有關。

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粘靖旻指出，年輕人可能也會遇到的白內障五大症狀，如果有類似狀況，就別再當成只是「太累」了！

●視力逐漸模糊、夜間視力變差：看東西像有薄霧、低光環境看不清楚，需要更多光線才看得清。晚上開車容易眩光、對燈光特別敏感，這是水晶體開始混濁最常見的早期徵兆。

●對光線變得非常敏感：尤其是白天外出或晚上遇到強烈車燈時會覺得不舒服，甚至看到光暈、重影，這可能是後囊型白內障導致光線散射所致。

●顏色變暗、變黃、不鮮豔：你可能會覺得世界變得灰灰的、像蓋了灰濾鏡，甚至色調偏黃偏褐，這是因為混濁的水晶體會影響色彩穿透與接收。

●眼鏡度數變化頻繁，一邊清楚一邊模糊：如果你最近幾個月頻繁換眼鏡還是看不清楚，或一隻眼睛突然退步很多，這可能是白內障造成屈光改變的結果。

如果最近幾個月頻繁換眼鏡還是看不清楚，或一隻眼睛突然退步很多，這可能是白內障造成屈光改變的結果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●視野變窄或中央視力變模糊：白內障不只會讓整體視線變差，也可能造成局部視覺障礙，特別是中央模糊、周邊變窄，容易影響閱讀或走路判斷距離。

多休息視力不會變好 眼科檢查是王道

如果你出現以下情況，就不是「多休息就好」的等級了。

●看東西持續霧濛濛，晚上不敢開車。

●換眼鏡頻率變高，但沒什麼幫助。

●看顏色灰灰暗暗，不像以前那麼鮮明。

●有光暈、雙影等異常視覺感受。

●兩眼視力落差大或視野變窄。

●來眼科安排裂隙燈檢查與視力分析，幾分鐘就能初步判斷是不是白內障！

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