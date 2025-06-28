健康網》雷射除毛為何要多次療程？ 醫揭關鍵：依循毛髮生長週期

沈孟暵指出，雷射除毛療程設計需依循毛髮生長週期，與個人體質調整，才能真正達到理想除毛效果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日來臨，不少人為了能自在穿上無袖與短褲，開始考慮進行雷射除毛療程。不過許多民眾常問：「為什麼雷射除毛要做那麼多次？」對此，萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，雷射除毛療程設計需依循毛髮生長週期，與個人體質調整，才能真正達到理想除毛效果。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文表示，雷射除毛的關鍵在於「選擇性光熱分解」原理。雷射機器會發出特定波長（600–1200奈米）的光，瞄準毛囊中的黑色素。當黑色素吸收雷射能量後，會產生熱效應，使毛囊受損甚至失去再生能力；而周圍肌膚因黑色素含量低，則不易吸熱，從而達到精準破壞毛囊、不傷皮膚的效果。

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沈孟暵提到，但不是每根毛都能隨時被「雷射擊中」！需要考慮到毛髮有3個階段：

●生長期（anagen）：毛髮活力爆棚，黑色素多到爆，是雷射的頭號目標！

●退行期（catagen）：毛囊開始「衰老」，黑色素變少，雷射作用下降。

●休止期（telogen）：毛髮在「睡覺」，幾乎沒黑色素，雷射無法瞄準，就無法破壞毛囊。

沈孟暵說明，同一塊皮膚上的毛囊所在的階段皆不相同，所以得每4-6週「開火」一次，連續4-6次，才能把毛囊清除乾淨！想長久光滑？每半年到一年補一次，確保毛毛乾乾淨淨。

此外，毛髮的顏色與粗細也會影響治療效果。粗黑毛因黑色素豐富，最容易吸收熱能、快速被破壞，除毛效果也最明顯。反之，淡毛、金髮甚至白髮，因黑色素含量稀少甚至缺乏，雷射光難以辨識目標，效果自然有限。

沈孟暵提醒，雷射除毛依靠選擇性光熱分解原理，透過精準控制波長和脈衝時間，讓黑色素受到熱能的破壞，同時又不傷及周圍組織。而粗黑毛髮最容易被「秒殺」，但因毛髮生長有週期，必須分次治療、定期施打，才能長期維持肌膚滑順無毛。

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