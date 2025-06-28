自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》解密乳清蛋白迷思 食藥署授食用及保存方式

2025/06/28 12:06

學者說明，許多人擔心高蛋白飲食會加重腎臟負擔，但對於腎功能正常的人來說，適量攝取乳清蛋白不會對腎臟造成傷害；情境照。（圖取自freepik）

學者說明，許多人擔心高蛋白飲食會加重腎臟負擔，但對於腎功能正常的人來說，適量攝取乳清蛋白不會對腎臟造成傷害；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在健康風潮帶動下，乳清蛋白迅速成為市場新寵，但「蛋白質多傷腎」的疑慮常讓人卻步。為解開這項迷思，食藥署特別邀請國立臺灣海洋大學食品科學系教授陳泰源，為大家詳解乳清蛋白如何在安全範圍內適量攝取，讓您放心補充、安心食用。

乳清蛋白的適用族群與營養價值

陳泰源說明，許多人擔心高蛋白飲食會加重腎臟負擔，但對於腎功能正常的人來說，適量攝取乳清蛋白不會對腎臟造成傷害；若已有腎臟疾病，則應依醫師建議食用。此外，不少人認為乳清蛋白僅適合健身族群，事實上乳清蛋白對於營養不足、年長者或非全素食者來說，也是優質蛋白的補充來源，然而乳清蛋白不建議當作正餐替代品，應作為額外補充，讓營養得以均衡。

乳清蛋白保存注意事項

陳泰源表示，雖然乳清蛋白是乾燥粉末，不像鮮奶那樣容易腐敗，但仍存在變質風險。若保存不當（例如長時間暴露於潮濕、高溫環境中），可能導致結塊、產生異味或微生物孳生。為避免此類情況發生，乳清蛋白應儲存於陰涼乾燥處，避免陽光直射及高溫潮濕環境。每次使用後，務必將包裝密封，或放至具良好防潮功能的密封容器中。開封後應儘早食用完畢，並依照包裝上的有效日期判斷是否仍可使用。如發現粉末結塊、變色或有異味，即使未逾有效日期，也應避免食用，以確保食用安全。

食藥署也提醒，民眾在選購乳清蛋白時，應特別留意產品相關標示及產品訊息，購買符合自身需求的產品，若標示不清或資訊不完整，則不建議購買，以維護自身健康權益。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1032期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中