健康網》解密乳清蛋白迷思 食藥署授食用及保存方式

學者說明，許多人擔心高蛋白飲食會加重腎臟負擔，但對於腎功能正常的人來說，適量攝取乳清蛋白不會對腎臟造成傷害；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在健康風潮帶動下，乳清蛋白迅速成為市場新寵，但「蛋白質多傷腎」的疑慮常讓人卻步。為解開這項迷思，食藥署特別邀請國立臺灣海洋大學食品科學系教授陳泰源，為大家詳解乳清蛋白如何在安全範圍內適量攝取，讓您放心補充、安心食用。

乳清蛋白的適用族群與營養價值

陳泰源說明，許多人擔心高蛋白飲食會加重腎臟負擔，但對於腎功能正常的人來說，適量攝取乳清蛋白不會對腎臟造成傷害；若已有腎臟疾病，則應依醫師建議食用。此外，不少人認為乳清蛋白僅適合健身族群，事實上乳清蛋白對於營養不足、年長者或非全素食者來說，也是優質蛋白的補充來源，然而乳清蛋白不建議當作正餐替代品，應作為額外補充，讓營養得以均衡。

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乳清蛋白保存注意事項

陳泰源表示，雖然乳清蛋白是乾燥粉末，不像鮮奶那樣容易腐敗，但仍存在變質風險。若保存不當（例如長時間暴露於潮濕、高溫環境中），可能導致結塊、產生異味或微生物孳生。為避免此類情況發生，乳清蛋白應儲存於陰涼乾燥處，避免陽光直射及高溫潮濕環境。每次使用後，務必將包裝密封，或放至具良好防潮功能的密封容器中。開封後應儘早食用完畢，並依照包裝上的有效日期判斷是否仍可使用。如發現粉末結塊、變色或有異味，即使未逾有效日期，也應避免食用，以確保食用安全。

食藥署也提醒，民眾在選購乳清蛋白時，應特別留意產品相關標示及產品訊息，購買符合自身需求的產品，若標示不清或資訊不完整，則不建議購買，以維護自身健康權益。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1032期

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