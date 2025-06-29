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健康網》腎結石高風險食物！  營養師點名：南瓜、豆腐、草莓都上榜

2025/06/29 07:30

營養師指出，南瓜是高草酸食物。（圖取自freepik）

營養師指出，南瓜是高草酸食物。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每十人中就有一人是結石患者，其中「腎結石」更是國人常見的泌尿道疾病。營養師高敏敏提醒，炎熱夏天氣溫高、流汗多、尿量減少，加上飲食習慣不當，容易讓尿液中草酸、鈣質及尿酸濃度升高，進而形成結石。而高草酸食物如南瓜、西洋芹、豆腐、草莓、巧克力等應盡量避開。

高敏敏在臉書專頁發文指出，腎結石一旦發作，疼痛從腰部、腹部一路延伸至下體與大腿內側，不僅讓人痛不欲生，若結石阻塞輸尿管還可能引發腎積水甚至腎功能受損。尤其男性罹患尿路結石的機率比女性高出兩倍，久坐少動、常憋尿、水分攝取不足的民眾更需特別注意；而除了家族遺傳、代謝異常外，最常被忽略的原因就是「吃錯食物」。

草酸含量紅綠燈圖表。（圖取自高敏敏臉書）

草酸含量紅綠燈圖表。（圖取自高敏敏臉書）

高敏敏表示，除了家族遺傳、生活習慣之外，飲食喜歡重鹹、重甜、吃肉、重口味的人，因為攝取過量蛋白質、鹽、糖，會增加尿中「鈣&尿酸」，降低尿的ph值，增高結石形成的危險。高草酸食物（每100公克含草酸量 >10mg）建議少吃，包含：

全穀根莖類：蕎麥、芋頭、南瓜、米糠、玉米粉、小麥胚芽、馬鈴薯、全麥麵粉。

蔬菜類：西洋芹、菠菜、韭菜、秋葵、莧菜、茄子、芥菜、蕃薯。

水果類：黑莓、草莓、藍莓、覆盆子、紫葡萄、紅葡萄乾、檸檬/萊姆/柳橙皮。

豆類與蛋白質類：豆漿、豆腐。

堅果種子類與油脂：花生、杏仁、腰果、胡桃、開心果、榛果、巧克力。

飲品與調味料：茶、可樂、黑胡椒、辣椒、醬油、生啤酒。

高敏敏提到，相對而言，屬於低草酸的「綠燈區」食物，如白飯、雞蛋、白花椰、洋蔥、蘋果、香蕉、哈密瓜等，則可安心食用。若不確定食物的草酸含量，可參考「草酸含量紅綠燈圖表」，作為日常飲食調整的依據。別讓結石越滾越大！從「吃對食物」開始，就是預防腎結石的第一步。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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