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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》營養師教不復胖3秘訣 睡好覺上榜

2025/06/30 21:21

營養師表示，減肥不復胖的關鍵除每週控制減重數字、每餐攝取優質蛋白質，也要睡好覺穩定壓力荷爾蒙，體重才能穩定下降；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，減肥不復胖的關鍵除每週控制減重數字、每餐攝取優質蛋白質，也要睡好覺穩定壓力荷爾蒙，體重才能穩定下降；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾努力節食迅速瘦下來，卻又在短期間胖回來，甚至比原本還重？營養師薛曉晶說，快速減重時，身體會自動啟動代謝適應機制，不但減少能量消耗，還會提高脂肪保存率，導致基礎代謝率下降，體重更難減。減肥不復胖的關鍵不是越快越好，而是每週控制減重數字每餐攝取一定量的優質蛋白質睡好覺穩定壓力荷爾蒙，體重能夠穩定下降，更勝求快。

快速減重易致脂肪保存率提高

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，減重失敗有時不是沒毅力，而是身體太聰明。因為快速減重時，身體會自動啟動一種生存防衛機制：基礎代謝率下降、能量消耗減少、脂肪保存率提高，也就是所謂的「代謝適應」。 據《Obesity》在2016年刊登的長期追蹤研究發現，《The Biggest Loser》節目中的參賽者在比賽結束後，儘管體重部分回升，他們的基礎代謝率仍低於預期，導致持續性燃脂困難。

日控熱量赤字300-500大卡

如何創造熱量赤字又不損基礎代謝？薛曉晶說，關鍵在於聰明減熱量而不是極端節食。簡單來說，當攝取的熱量低於身體每日消耗，就會產生所謂熱量赤字，脂肪開始被動員作為能量，達到減重效果。建議每日熱量赤字控制在300-500大卡最理想，既能燃脂又不會擾亂代謝機制。

薛曉晶指出，根據《Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》在2020年的觀察研究顯示，溫和的熱量赤字、穩定的減重步伐與肌肉量的維持，可有效減少荷爾蒙的劇烈波動，防止長期代謝減退。想要不復胖，建議依照以下3原則進行減重：

每週減重控制在0.5–1公斤內：根據《Obesity》期刊顯示，過度節食反而會誘發瘦體素、甲狀腺素與腎上腺素異常變動，促使脂肪燃燒速率驟降。

每餐攝取優質蛋白質20–30g：蛋白質不只維持肌肉，還能幫助提升飽足感與能量消耗。根據《Frontiers in Endocrinology》在2018年的研究中發現，高蛋白飲食有助於減脂並維持瘦體重（瘦體重=體重-體脂肪重量），同時減少減重過程中代謝下降的幅度，對健康減重非常關鍵；日常食材包括：雞蛋、豆腐、鮭魚等，都很適合攝取。

睡好覺穩定壓力荷爾蒙：長期壓力與睡眠不足會刺激皮質醇分泌，促進內臟脂肪囤積。根據《Journal of Sleep Research》在2018年顯示，每晚睡眠不足6小時者，復胖風險上升30%。

薛曉晶強調，想瘦又不破壞代謝的秘訣，在於小幅減熱量+營養密度高+保留運動與肌肉量，這樣才能讓減重變得輕鬆可持續，而非越減越累、越減越難瘦。

營養師說，據國外研究，蛋白質不僅維持肌肉，還能幫助提升飽足感與能量消耗。常見雞蛋、鮭魚等，都很適合攝取；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，據國外研究，蛋白質不僅維持肌肉，還能幫助提升飽足感與能量消耗。常見雞蛋、鮭魚等，都很適合攝取；情境照。（圖取自freepik）

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