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健康網》泡麵過期能吃嗎？ 營養師拆食安迷思：判斷指標「這」2點

2025/06/27 20:38

何采璇指出，泡麵過期能不能吃應從外觀及氣味判斷。（資料照）

何采璇指出，泡麵過期能不能吃應從外觀及氣味判斷。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕泡麵是許多人裹腹時的首選，但卻有不少食安謠言在網路上流傳，究竟泡麵過期可以吃嗎？泡麵吃多會致癌嗎？應該多久吃一次好，怎麼吃才健康？好食課營養師何采璇Sally在臉書專頁與好食課網站解答，泡麵過期能不能吃應從外觀及氣味判斷；脫水也是延長泡麵存放的方法；想顧及方便和營養應注意飲食均衡、長期的飲食習慣。

透過外觀及氣味判斷泡麵是否能食用

泡麵過期多久可以吃，其實沒有一個明確的參考時間點，何采璇建議，從食品的外觀及氣味來觀察，只要有油耗味、包裝破裂、膨包、麵體軟化，最好就不要吃了。過去曾有泡麵醬料包膨包的案例，代表產品殺菌不完全導致細菌滋生、產生氣體，食用可能會導致食物中毒。

根據我國食藥署法規，市售包裝食品應標示有效日期，並確保食品在日期內沒有變質腐敗，但是進口食品的日期標示依各國法規要求不同而有所差異，業者應請製造商提供能夠佐證「有效日期」的資料，否則便將「賞味期限」視為「有效日期」。

泡麵過期多久可以吃，其實沒有一個明確的參考時間點，何采璇建議，從食品的外觀及氣味來觀察。（資料照）

泡麵過期多久可以吃，其實沒有一個明確的參考時間點，何采璇建議，從食品的外觀及氣味來觀察。（資料照）

有效日期：是一個「時間點」，指在特定儲存條件下，市售包裝食品可保持產品價值的最終期限，例如「有效日期：Ｘ年Ｘ月Ｘ日」。一般來說，特定儲存條件是指「未開封」情況，而產品價值則包括衛生安全、營養價值、及外觀氣味等感官品質。

保存期限：是一個「時間範圍」，指在特定儲存條件下，市售包裝食品可保持產品價值的期間，通常泡麵的保存期限為6個月。

●賞味期限/ Best before：表示在此日期前，食品可以保持最佳品質，但並不代表此日期之後食品就不安全或變質。若泡麵超過賞味期限還沒到有效日期，其實還是可以食用，只是風味及外觀可能不如之前。

脫水也是延長保存期限的方式

遇到可長久保存的東西，不少人第一直覺反應就是覺得產品有加防腐劑，何采璇表示，但其實除了加入食品添加物之外，「脫水」也是一種能延長食物保存期限的方法。細菌及微生物都需要水分才能生長，因此只要控制食品水活性，將水分降低到一定程度就可以延緩食物腐敗。

何采璇說明，目前泡麵主要是依靠油炸或烘乾脫水來長久保存，且法規已有明文規定泡麵麵體不得添加防腐劑，因此麵體是不會有防腐劑的。可能有問題的是醬料包，目前法規未禁止醬料包添加防腐劑，因此部分進口泡麵或是拌麵類醬包仍會添加防腐劑，可直接檢視包裝成分標示決定是否購買。

至於食品中含有的重金屬，並非一定來自人為添加，大多是來自環境中無法避免的污染物質，曾有泡麵油包被驗出含有重金屬，不過都只是微量，以60公斤成人為例，一天需食用96包泡麵才會超過對鉛的安全耐受量。市售產品都經過食品風險評估，只有長期食用才會有過量風險。

曾有泡麵油包被驗出含有重金屬，不過都只是微量，何采璇指出，以60公斤成人為例，一天需食用96包泡麵才會超過對鉛的安全耐受量。（圖取自freepik）

曾有泡麵油包被驗出含有重金屬，不過都只是微量，何采璇指出，以60公斤成人為例，一天需食用96包泡麵才會超過對鉛的安全耐受量。（圖取自freepik）

吃泡麵會禿頭嗎

何采璇說明，禿頭主要與遺傳、壓力、清潔不當與營養不均有關，會有此迷思主要是因為泡麵維生素含量少，長期只食用泡麵而不吃其他食物，可能導致營養欠缺。但一般人不會每天吃泡麵，只是偶爾食用，並有搭配蔬菜、蛋白質食物其實不用太過擔心。

煮泡麵先加調味料會致癌嗎

網路上曾有謠傳，煮泡麵時先加調味料再加熱水會產生致癌物，這是錯誤謠言。何采璇表示，實際上要讓泡麵產生致癌物的條件是以140度加熱30分鐘，但一般烹調不太可能達到這種條件，因此不論是加調料的順序或是泡麵、醬料包本體其實都不會有致癌疑慮。

泡麵多久吃一次 怎麼吃才健康呢

何采璇補充，泡麵健康性之所以會為人詬病，主要是因為鈉含量高、麵體經過油炸處理，長期食用會對身體造成負擔；且營養成分中碳水佔比極高，若只吃泡麵當作一餐，營養不均衡。

許多人詢問泡麵多久吃一次才不會危害健康，何采璇建議，健康飲食須考量食用份量、烹煮方式及營養均衡，還是要看，，而不僅是關注單一食品的食用頻率。如果真的想吃泡麵卻又顧慮健康，可以加蛋、蔬菜、低脂肉類，減少調味包用量，不僅可以提升美味程度，又能吃得更營養！

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