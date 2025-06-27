健康網》跨欄男選手「兄弟」走光 網震驚！醫：別盲目追求尺寸

醫師強調，醫學上更重視的是性功能、泌尿功能與心理健康，若有自我外觀疑慮，建議先諮詢泌尿科醫師，了解實際情況與治療選項，避免追求不切實際的「完美尺寸」。（圖取自臉書專頁「愛爾達體育家族」）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕這幾天社群網站上面突然吹起一陣「田徑風」：美國選手羅賓森在世界田徑巡迴賽捷克奧斯特拉瓦黃金大獎賽終點線前，「小兄弟」不小心掉出來，不僅奪得金牌，更奪走全網目光。懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，常有患者到診間詢問自己長度是否正常，需不需要增粗增大？但醫學上更重視的是性功能、泌尿功能與心理健康，若有自我外觀疑慮，建議先諮詢泌尿科醫師，了解實際情況與治療選項，避免追求不切實際的「完美尺寸」。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，根據線上資料庫《Data Pandas》於2025年發布的全球男性陰莖長度報告顯示，台灣男性勃起後的平均陰莖長度為12.5公分，在全球排名第117名，略低於全球平均值13.91公分。在亞洲地區，台灣的排名高於南韓（10.8公分）與泰國（9.43公分），但略低於日本（12.6公分）。

請繼續往下閱讀...

GG長度測量方法

呂謹亨說明，常見的醫學測量方式是「拉伸陰莖長度」，在非勃起狀態下，將陰莖輕拉至最長，從恥骨上緣到龜頭尖端進行測量。常見數據參考（亞洲族群）：SPL平均長度：約12.9±1.2公分、未拉伸陰莖長度：約6.5±0.7公分，若一位男性的SPL在同族群中小於平均值「兩個標準差」，即可診斷為陰莖過小，多為「先天性賀爾蒙異常（如睪固酮不足）」所致。

包莖只是被藏住

呂謹亨指出，並非所有的「陰莖短小」都是天生問題。有些是後天性陰莖視覺縮短，經專業泌尿科醫師評估後，可透過重建手術或消脂矯正改善。

●包埋陰莖：因腹部脂肪過多，使陰莖根部被埋在脂肪中。或是陰莖根部的皮膚無法固定在尺骨韌帶，造成包皮鬆弛，造成勃起前陰莖埋在包皮中。

●蹼狀莖：陰莖陰囊連接部分過多，造成陰莖埋在包皮陰囊的皮膚內。

●慢性發炎、術後疤痕攣縮：如慢性發炎、或包皮手術後疤痕拉扯，造成皮膚收縮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法