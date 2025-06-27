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高齡照護很重要 小港醫院攜手日醫專家共議永續藍圖
〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣邁入超高齡社會，高齡照護已是全體社會必須共同面對的課題。高雄市立小港醫院今（27）日舉辦「2025高齡照護永續國際研討會」，邀請台、日照護及醫療體系的專家學者跨界對話、共擘願景。
這場研討會由敏惠醫護管理專科學校、台灣高齡口腔暨食品健康管理學會協辦，邀請來自日本櫻十字集團、衛生福利部中央健康保險署、議員民代、臨海長期照護體系、崇恩長期照顧集團、博正長期照顧體系、高醫醫療體系與各大醫療院所的專家學者共同參與。
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高醫大董事長陳建志指出，如何建構一個兼具品質、可近性、公平性的照護體系，儼然成為醫療、學界與政策推動者共同的重要課題，高醫醫療體系持續投入長照研究與實務創新，致力於整合醫療、復能、社區與預防照護，打造完整的高齡健康支持網絡。
高醫大校長余明隆表示，特別肯定小港醫院在咀嚼吞嚥照護領域的卓越表現，甚至幫助越南175軍醫院打造東南亞第1座「吞嚥障礙中心」，幫助越南建立有制度的照護模式。
小港醫院院長洪志興表示，醫院不應只是「治療的終點站」，而要成為「照顧的夥伴」。因此，小港醫院積極參與區域照護網絡的建構，與長照機構、社區診所、以及居家照護團隊攜手合作，打造出一套完善的在地照護系統，讓病人從醫院回到社區或家中，都能獲得銜接得上的照顧服務。
日本專家則分享日本面對2025年後超高齡社會，所採取的「地域共生型照護」、「社區整合照護」、「日本長照創新做法」等實務經驗傳承，以及日本如何在兼顧「醫療品質」與「人力壓力」達到平衡。
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