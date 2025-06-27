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打抗生素不用住院！解急診壅塞、年省3億元 健保新制最快8月上路

2025/06/27 15:23

健保共擬會昨天通過多項決議，包括推動「門診靜脈抗生素治療方案（OPAT）」，提升病房周轉率、緩解急診壅塞，每年還可望為健保省下約3億元，預計8月上路。（資料照，記者邱芷柔攝）

健保共擬會昨天通過多項決議，包括推動「門診靜脈抗生素治療方案（OPAT）」，提升病房周轉率、緩解急診壅塞，每年還可望為健保省下約3億元，預計8月上路。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）昨天通過最新決議，將推動「門診靜脈抗生素治療方案（OPAT）」，未來像肺炎、尿路感染這類必須打點滴抗生素的患者，不用再為了一支針躺在病床上，健保署長石崇良今（27日）說明，預計一年約2萬人受惠，不僅提升病房周轉率、緩解急診壅塞與住院候床的壓力，每年還可望為健保省下約3億元，預計8月上路。

石崇良指出，很多病人過去單純只是為了打抗生素住院，透過OPAT，讓病房能空出來給真正需要的重症病人，急診等床的問題也可以改善。OPAT適用對象包括肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎和術後感染等，這些無法用口服藥、必須施打針劑抗生素的患者，都能改到門診完成治療。

給付設計上，石崇良說，將按日給予門診抗生素治療費用，一個療程5天，除了藥費、檢驗費、診察費外，用包裹式按日給付，每天注射一次處置費給付1031點、一天二次給付1234點，加上個案管理費500點。

根據健保署估算，全台每年因感染症住院的人數大約20萬人，如有一成轉到門診治療，就有2萬人受惠。石崇良說，不只可以減輕醫院的住院壓力，也能降低候床的狀況，對病人來說更方便，不用被綁在醫院，白天可以來打抗生素，打完回家，甚至可以繼續上班。

至於對健保的影響，石崇良表示，若以2萬人計算，5天的門診處置費約增加1億點，但相比同樣人數住院，支出動輒3億到5億點，改到門診反而能幫健保省下約3億元。他也提到，目前雖然有少數醫院提供門診打抗生素，但「只有藥費能申報，沒有處置費。」這次把處置費和個案管理費納進來，就是希望提供誘因，提升醫院參與意願，同時也能強化對病人病況的追蹤管理。

推動過程難免遇到現實問題，例如有些病人可能會擔心，住院有商業保險理賠，改成門診會不會賠不到？石崇良表示，OPAT病人自付額會比住院更低，對醫院來說則能提高病床運用效率，病人也能就近在診所或醫院完成治療，至於可能因不符理賠影響參與意願，未來也會跟保險公司、金管會持續討論，讓保單可以跟上。

同時，為強化癌症用藥供應韌性，共擬會也通過針對癌症化療學名藥推出處方獎勵，石崇良說，醫師每開立一次可獲150點，且藥費節省的結餘可全數保留在醫院，提高運用彈性，包括乳癌、肺癌、大腸直腸癌等涉及15種成分藥品，目標將學名藥使用率從43%提升至70%。

「遠距會診」也同步擴大，過去僅限五官科，未來只要當地該科醫師少於3人，即可申請，涵蓋全台85個偏鄉、山地與離島，約180萬人受惠，健保也同步調升檢查費至372點，訪視費跟著上調，進一步強化基層醫療，提升偏鄉就醫便利，降低轉診需求。

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