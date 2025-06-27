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限100名！竹市「祝你好孕」婚後孕前健檢補助7月1日上路

2025/06/27 14:37

新竹市「祝你好孕」政策再推出婚後孕前健檢補助，將在7月1日上路，限100名。（記者洪美秀攝）

新竹市「祝你好孕」政策再推出婚後孕前健檢補助，將在7月1日上路，限100名。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局推出「祝你好孕」政策，繼今（2025）年3月辦理「中醫助孕調理」後，再推出「祝你好孕–婚後孕前健檢補助試辦計畫」，代理市長邱臣遠今天表示，孕前健檢補助7月1日起上路，符合資格的市民皆可申請，女性最高可獲補助2066元、男性最高1256元，總計開放100個名額，額滿為止。

衛生局表示，市府從2023年推出「凍卵補助計畫」，今年3月再推「祝你好孕」系列新措施，包括「中醫助孕調理補助計畫」，透過中醫調養，讓市民的好孕加倍。此次再推出「婚後孕前健檢補助試辦計畫」，提供設籍竹市、年滿18歲、未曾生育且申請時未懷孕的已婚男女（含新住民）每人一次性的孕前健檢補助。合作的醫院有新竹國泰綜合醫院、國軍桃園總醫院新竹分院、江婦產科診所與陳建銘婦產科診所4家醫療院所，盼透過多面向的補助政策及計畫，協助夫妻了解自身生育健康狀況，提升助孕成功率。

衛生局表示，此次孕前健檢補助內容包括基本身體檢查、血液檢查、尿液檢查、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及披衣菌抗體檢查，女性另有德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素與糖化血色素等檢查項目，男性則補助精液分析，項目完整且具實質意義。鼓勵符合資格市民7月1日起，洽竹市衛生局國民健康科臨櫃申請，或祝你好孕專區查詢。

新竹市「祝你好孕」政策再推出婚後孕前健檢補助，將在7月1日上路，限100名。（記者洪美秀攝）

新竹市「祝你好孕」政策再推出婚後孕前健檢補助，將在7月1日上路，限100名。（記者洪美秀攝）

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