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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

手足、同儕對幼兒發展有益！專家建議：獨生子女提早上學

2025/06/27 14:28

台師大最新研究發現，「手足」和「同儕」皆有助於幼兒發展獨立性、主動性和合群性等社會能力。（記者楊綿傑攝）

台師大最新研究發現，「手足」和「同儕」皆有助於幼兒發展獨立性、主動性和合群性等社會能力。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕少子女化浪潮下，有些家庭即使生養孩子也只生一個；而台師大最新研究發現，「手足」和「同儕」皆有助於幼兒發展獨立性、主動性和合群性等社會能力，因此對沒手足的獨生幼兒來說，建議可以提早上學，及早建立與同儕互動的益處。

台師大幼兒與家庭科學學系副教授周麗端、助理教授黃淑滿研究團隊，運用台灣幼兒發展調查資料庫的縱貫性資料，抽取「36月齡時就有手足的幼兒」以及「60月齡仍是獨生的幼兒」共1590位幼兒分析其獨立性、主動性、合群性及順從性等4個面向，並在3歲、4歲和5歲的成長趨勢，進一步探討手足與同儕互動對社會能力的影響。

周麗端表示，成人的素養能力，多半在孩提時代就養成。而現在年輕人生得少，獨生子女越來越多，過去大家庭還有堂兄弟姊妹，獨生子女卻不一定有，但他們未來仍要走入社會，如何顧及社會互動就顯得重要，因此想藉此議題去討論若手足對孩子發展有限，又該如何思考同儕的影響性。

為了執行研究，黃淑滿表示，該研究將「獨生幼兒」和「有手足幼兒」分開比較，其3波調查的「同儕經驗」對社會能力4面向的影響力。結果發現，「獨生幼兒」在社會能力4面向的初期能力皆高於「有手足幼兒」，但「有手足幼兒」的發展速度皆高於「獨生幼兒」。

隨著幼兒年齡增長，黃淑滿提到，「同儕經驗」對幼兒社會能力的影響力逐年減少，但「獨生幼兒」社會能力受「同儕經驗」的正向影響效果仍然顯著大於「有手足幼兒」。

研究也證實，手足和同儕對幼兒社會能力發展具有關鍵影響，也明確指出有手足和同儕經驗兼具的幼兒，在社會能力發展表現更為出色。黃淑滿說，對幼兒來說，手足和同儕都有助於幼兒發展社會能力，但對沒手足的獨生幼兒來說，同儕也能發揮類似的效果，因此建議獨生子女提早上學，及早建立與同儕互動的益處。

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