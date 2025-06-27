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癌藥基金明年拚百億規模 健保署：財源是最大變數

2025/06/27 14:21

台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「共創癌症新藥基金永續願景論壇」。（記者邱芷柔攝）

台灣醫界聯盟基金會今天舉辦「共創癌症新藥基金永續願景論壇」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為加速癌症新藥納入健保，政府今（2025）年啟動「癌症新藥基金」，首年編列50億元公務預算，明年目標擴充至百億元規模。不過健保署長石崇良今（27日）坦言，百億規模「明年應該還可以」，但未來是否能持續擴充到百億以上，仍取決於健保基金的吸納能力。

石崇良出席「共創癌症新藥基金永續願景論壇」，他指出，癌藥基金今年2月公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，專款專用，並利用大數據與實證決策，縮短新藥納入健保的等待期。他進一步說明，基金設計為2至3年，先行支付藥費，觀察成本效益與療效，評估後再決定是否納入健保，這樣的機制可降低健保財務風險，避免過去用量預估失準導致爆量的情形。

今年癌藥基金編列50億元公務預算，目前已支付5款藥物，支出約30億元，明年預估擴充至100億元規模，但仍取決於健保基金的吸納能力。石崇良說，目前基金財源僅來自政府公務預算，尚未有獨立法源，無法設立專法或對外募款，以目前評估，明年擴充到100億元「應該還可以」，但若明年保費未調整，健保的安全準備金會在法定一個月門檻邊緣，如果沒有額外財源支撐，將成為癌藥基金規模變數。

石崇良也強調，癌藥基金不只是為了解決新藥納入問題，更重要的是建立真實世界數據，他舉例，過去有一款胃癌免疫藥，收集臨床使用數據發現療效不佳，最終退出健保，這個結論也被美國FDA採納。

石崇良坦言，在有限資源下，如何取捨癌別與藥物非常困難，仰賴專家會議反覆討論，專家會議也會擴大納入病友團體意見，提升決策透明度與共識。針對外界關心是否透過專法讓癌藥基金常態化，石崇良說，法源設計本身不難，難的是財源，設立新基金必須有新增財源，不能挪用既有預算，若能先解決財源問題，立法反而相對容易，也能讓癌藥基金制度更穩健長久。

石崇良提到，基金納入優先考量三原則：一是針對發生率與死亡率最高的癌別，二是補齊國際高度實證治療缺口，三是強化尚無有效藥物的治療線。以乳癌為例，雖有8成患者早期確診，但死亡率仍未顯著下降，顯示新藥與精準醫療是降低死亡率的關鍵，今年早期乳癌給付從3項擴增至5項，晚期乳癌與大腸直腸癌治療也持續擴充，乳癌仍有2項新藥待協商，預計很快就會有結果。

石崇良強調，癌藥基金「不是撒錢，而是用在刀口上」，希望醫療端善用資源，民眾也積極參與篩檢與治療。

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