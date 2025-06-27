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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

餐廳打工釀嚴重燙傷 陽光：近4成燒燙傷來自工作意外

2025/06/27 11:34

小青打工遭嚴重燙傷，忍痛復健盼恢復正常行走能力。（陽光基金會提供）

小青打工遭嚴重燙傷，忍痛復健盼恢復正常行走能力。（陽光基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕暑假到來，許多青年與社會新鮮人紛紛投入職場，但陽光基金會統計發現，近四成燒燙傷來自工作意外，提醒求職者應注意職場有無完善教育訓練、注重工作環境與操作安全性，也提醒雇主應打造安全、健康的勞動環境。

陽光近3年服務統計顯示，燒燙傷近4成來自工作意外，其中15到24歲的年輕傷者，多因在工作時滑倒跌入油鍋或湯鍋、或搬運熱茶或湯品時不慎打翻，造成手腳深度燙傷，影響抓握、抬舉、步行等能力，且意外不僅造成外在創傷，更留下長期心理陰影，或導致學業中斷，而漫長復健與重建手術，也影響家庭及生涯。

陽光舉例，如小青（化名）升大學暑假到餐廳打工，不慎傾覆滾燙的大湯鍋，致全身17％深度燙傷，傷勢集中雙腿，住院月餘，歷經清創與植皮手術，疤痕怵目驚心深深影響心理，常半夜哭泣「不敢看身上的疤痕」。另名在飲料店工作的美美（化名）也因地板濕滑不慎打翻熱茶桶，致全身7％深度燙傷，亦集中腿部需清創與植皮，也常做惡夢，跛腳不敢面對他人眼光。兩人經陽光復健服務及心理諮商，已重返校園、重拾自信。

陽光指出，根據最新「112年勞動檢驗統計年報」，餐飲職災前3名為：「被刺、割、擦傷」、「跌倒」、「與高溫、低溫之接觸」，其中高低溫傷害的部位以手腿為主，顯示餐飲熱鍋熱油、瓦斯設備等高風險環境極易釀成傷害。而雇主若未提供安全教育與防護措施，導致員工受傷，最重可處一年徒刑。

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