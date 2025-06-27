新北「好孕補助三連發」 高額醫療性凍卵、增醫療性凍精補助

新北市進行凍卵等相關補助。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市衛生局宣布「好孕補助三連發」政策已完成各項準備作業，將於7月1日上路，補助措施從生育力保存到實際生育支持一次到位，補助內容包括全國最高額度的醫療性凍卵補助、首度納入男性的凍精補助、全國首創「解凍卵助好孕」補助。

衛生局長陳潤秋表示，符合資格的民眾可以就近到全國102家衛生福利部國民健康署特約人工生殖機構，接受醫療性凍卵、凍精或解凍卵人工生殖服務，在療程結束後6個月內，由民眾將相關資料，透過新北市政府的便民服務線上申請即可，讓市民享受到既便捷服務。

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陳潤秋說，全國首創「解凍卵助好孕」補助3萬元，針對曾凍卵、有配偶，並符合人工生殖法的女性，市府提供每人終生一次3萬元補助，協助運用凍卵進行人工生殖，將凍卵成功轉化為新生命。

衛生局表示，凍卵補助上看7萬元，全國最高，為支持因癌症或其他醫療原因可能影響生育力的女性保留未來選擇權，補助金額從原本3萬元提高至7萬元，其中6萬元用於凍卵手術，1萬元補助保存費用，男性也納入補助，凍精補助8000元，同樣因疾病等因素需要保存生育力的男性，將可申請醫療性凍精補助8000元，保障未來育兒機會，實踐性別平等的生育支持政策。

更多政策資訊與申辦方式，請至新北市政府衛生局官網或查閱公告「新北市醫療性凍卵（精）服務計畫」及「解凍卵助好孕服務計畫」瞭解詳情。

新北市「好孕補助三連發」7月1日上路。（新北市衛生局提供）

新北市「好孕補助三連發」7月1日上路。（新北市衛生局提供）

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