健康網》乳清蛋白營養大解析！食藥署教「這樣」沖泡風味好

陳泰源表示，乳清蛋白因含有豐富的必需胺基酸、吸收率高，且消化速度快，長期以來被視為運動後補充營養的理想選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識興起，乳清蛋白補充營養受歡迎，但沒有即時飲用，在室溫下保存易變質。食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請國立台灣海洋大學食品科學系教授陳泰源解惑，如何選購各種蛋白粉、正確保存與沖泡方法，確保補充蛋白質的同時也能食得安心。

什麼是乳清蛋白？營養優點與成分大解析

乳清蛋白是一種來自牛奶的高品質蛋白質，為乳製品加工過程中的副產品之一。在製作起司或優格時，會將牛奶中的固體酪蛋白與液體乳清分離，乳清蛋白便是從這個液體中經由過濾、乾燥等步驟提煉而成。乳清蛋白因含有豐富的必需胺基酸、吸收率高，且消化速度快，長期以來被視為運動後補充營養的理想選擇！

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目前市面上主要的乳清蛋白種類可分為濃縮型（WPC）、分離型（WPI）以及水解型（WPH）。濃縮乳清蛋白是最基本的型態，保留了一部分乳糖與脂肪，蛋白質濃度大約在70%-80%之間；分離乳清蛋白則透過更細緻的過濾程序，大幅降低乳糖與脂肪含量，蛋白質純度超過90%，較適合乳糖不耐症或對營養成分要求更高的族群；至於水解乳清蛋白則是進一步將蛋白質水解為小分子的胜肽形式，有助於更快速吸收，適用於術後營養補充或腸胃吸收力較弱者，但價格也相對較高。

許多人擔心熱水會破壞乳清蛋白的營養，其實不必擔心！陳泰源透露，乳清蛋白在製程中已歷經高溫處理，因此適度加熱並不會影響其營養價值。雖然加熱可能導致蛋白質「變性」，但這僅是結構改變，並不影響人體吸收及利用胺基酸的能力。不過，過高的水溫可能會導致結塊、風味變化或溶解度降低，影響口感。建議使用冷水或常溫水並搭配搖搖杯或攪拌器進行沖泡，若想喝溫熱的乳清蛋白，可以先用冷水將乳清粉拌勻，再加入約 60℃-70℃ 熱水沖泡，不僅保留口感也保護口腔及食道不被燙傷，或參考產品外包裝的食用方式沖泡。

食藥署提醒民眾，選擇適合自己的乳清蛋白，並搭配正確沖泡方式，就能輕鬆補充營養、享受美味。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1032期

陳泰源說，水溫過高可能導致乳清蛋白結塊、風味變化或溶解度降低，影響口感。建議使用冷水或常溫水並搭配攪拌器進行沖泡；情境照。（圖取自photoAC）

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