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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

入珠男衛生欠佳感染腫痛 未展雄風還恐癌變

2025/06/27 10:31

一名男性嘗試入珠後，部位持續發生紅腫熱痛與化膿。示意圖。（圖取自shutterstock）

一名男性嘗試入珠後，部位持續發生紅腫熱痛與化膿。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕41歲高先生5個月前陰莖入珠3顆，近日入珠部位持續出現紅腫熱痛，甚至化膿，反倒導致房事不順，醫師檢查懷疑可能是清潔及衛生欠佳造成感染發炎，提醒恐造成癌變風險，植株前應多加考慮。

高雄阮綜合醫院泌尿科主治醫師李宗熹指出，高先生為增加性愛快感，分別在龜頭下方12點、3點及6點鐘位置各植入1顆珠子，入珠後，不僅女伴每回都感到不適，房事總在半推半就下結束，近1週入珠部位還因為感染出現腫痛情形，不得不就醫治療。

李宗熹診斷後建議高先生取出珠子，但高先生堅持保留感染情況輕微的1顆，經局部麻醉後移除珠體，術中將化膿部分清創再縫合傷口，術後必須保持傷口乾燥並避免性行為2週，待傷口癒合後再「開機」。

李宗熹表示，任何一種陰莖增大加長術都能提升男性心理上強大的自我形象，視覺上增加性興奮，滿足征服或掌控女性的慾望、幻想。其中，陰莖植珠術只能在陰莖表皮，而佈滿神經感受性高潮的龜頭卻無法植入，所以性行為過程中的快感與未入珠並無差別。

反而女性陰道在陰莖凸起的珠子反覆摩擦刺激下，雖可能有程度不同的性高潮，但相反的會有疼痛不適感，可能造成陰道擦傷引起發炎，嚴重者甚至導致下體撕裂，因此，男性入珠後房事不和來取出植入物的案例也不少見。

李宗熹提醒，陰莖本身在異物的不斷刺激下，會有局部組織變厚、增生及瘤狀突起情況，還存在感染發炎問題，甚至引發癌變風險，植株前應多考慮。

針對房事不順，李宗熹近期也接觸過陰莖彎曲的個案，患者是33歲育有一子的趙先生，因性行為過程中受外力創傷，陰莖的海綿體組織在受傷尚未癒合下又再度受傷，這種狀況幾次後，使得彎曲角度越來越大，經陰莖海綿體摺疊縫合矯正手術，出院後1周皮膚傷口已痊癒，1個月後重新開機，目前與妻子「性福美滿」。

李宗熹進一步說明，陰莖由海綿狀組織與包皮組織構成，陰莖彎曲原因排除遺傳與先天疾病，就是外力微創傷引發組織損傷，導致疤痕組織所形成；輕微陰莖彎曲在未勃起時與正常陰莖無異，但勃起時會明顯向某方向歪斜，並不影響生育功能或性快感，一旦彎曲超過30度，會導致性交疼痛、插入困難就可以接受治療。

通常陰莖彎曲的矯正手術有幾種方式，趙先生採取的是目前最主流的「白膜摺疊術」，健保有給付且手術時間短，勃起障礙及陽痿風險低，但仍須注意縫線瘢痕及陰莖縮短的可能。

李宗熹建議，男性陰莖疾病一般與衛生習慣相關，例如因包皮垢、衛生不良造成的包皮龜頭炎或透過性行為傳染細菌的病毒疣、梅毒等性病，在炎炎夏季尤其需要適當清潔及保持乾爽，以防止產生異味、搔癢和感染發炎。而因外傷引發的陰莖疼痛、彎曲、感染發炎，除了應當及時就醫治療，同時避免多重性伴侶並重視安全性行為正確使用保險套，才有助於預防性病、維護自身與伴侶的健康。  

患者入珠後發炎，經手術取出植株。（阮綜合提供）

患者入珠後發炎，經手術取出植株。（阮綜合提供）

泌尿科醫師李宗熹為入珠患者手術取下造成發炎的植珠。（阮綜合提供）

泌尿科醫師李宗熹為入珠患者手術取下造成發炎的植珠。（阮綜合提供）

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