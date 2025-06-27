健康網》臉部瑜伽有效？ 美專家：部分有效、避開眼周

專家提醒，眼周附近皮膚通常比臉部其他部位更薄、夠敏感，因此在進行臉部瑜伽時，要記得避開；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臉部瑜伽是透過一系列誇張和重複的動作，意旨在鍛鍊臉部肌肉，增加臉部血液流通及淋巴循環，希望達到消除浮腫、讓氣色變好等功效，不過這真的有效？《CNN》訪問多位專家，其中紐約皮膚科醫師、威爾康奈爾醫學院皮膚科臨床助理教授安妮塔·雷斯科（音譯，Anetta Reszko）建議，如果每天都要進行臉部瑜伽，記得要避免搓揉或伸展眼周區域，這附近的皮膚通常比臉部其他部位更薄、夠敏感。

雷斯科說明，在皮膚表層（真皮層）下面，有一層皮下脂肪墊，位於肌肉之上，這些肌肉幫助我們做出微笑、皺眉、咀嚼等臉部表情，脂肪與肌肉一起作用，才使臉部豐滿，但隨著年齡增長，或施打肉毒桿菌後，這些肌肉得不到使用，它們可能會萎縮、變小，使脂肪墊下垂，讓臉部看起來更鬆弛或凹陷。

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執業皮膚科醫師、芝加哥西北大學范伯格醫學院皮膚病學系副主任兼教授穆拉德·阿拉姆（音譯，Murad Alam）進一步說明，臉部瑜伽的概念是鍛鍊臉部下方的肌肉，使其生長在脂肪層之下，隨著肌肉的增長，臉部形狀也會得到一定程度的恢復。雖然它不能取代整容手術，但對於礙於安全、成本、或不想接受手術的人來說，臉部瑜倍或許是1種有用的選擇。

阿拉姆曾於2018年進行一項小型研究，找一群中年人連續20週、每天做30分鐘臉部瑜伽。結果由皮膚科醫師組成的小組觀察到，他們的臉頰線條明顯變得更飽滿。不過因樣本數過小、缺乏客觀測量，仍需更多臨床研究才能確認其效果。

雷斯科建議做臉部瑜伽以增加臉部血液與淋巴液循環，因為臉上有數百的淋巴結，它們利用液體排出廢物並抵抗感染。睡眠期間，淋巴液會因躺著而積聚在臉上，導致醒來後出現浮腫，如果每天活動、伸展和按摩臉部10-15分鐘，有助於減少浮腫。這類引流動作，對於剛完成整形手術或患有慢性過敏的人尤其有幫助，有助於促進組織代謝與消腫。

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