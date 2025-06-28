健康網》唇部也要防曬！ 食藥署：長時間戶外活動選「這2款」標示

多數人會關注臉部與身體肌膚的防護，卻經常忽略唇部同樣需要防曬；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當我們談到防曬，多數人會關注臉部與身體肌膚的防護，卻經常忽略唇部同樣需要防曬。對此，食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」提醒，唇部皮膚角質層較薄、無汗腺與皮脂腺，天然保護力較差，若長時間戶外活動（登山、戶外運動、海邊等），建議選擇標示SPF及PA值的防曬唇膏產品，並定時補擦。否則容易導致乾裂、老化，甚至出現光損傷反應。

食藥署指出，唇部防曬是否需要，應根據個人曝曬情況自我評估。例如日常通勤族若僅短時間曝曬，可選擇具保濕成分的潤唇膏作為日常保養；但若經常在戶外活動或長時間處於高紫外線環境，則建議選用標示有防曬係數的產品，尤其具備SPF及PA等級標示者。

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食藥署補充，防曬產品中的「SPF」數字代表防止UVB（造成曬紅、曬傷）輻射的能力，數值越高，表示可延緩曬傷時間越久；例如 SPF30表示可延緩約30倍時間曬傷；SPF50+延緩曬傷效果更高，適合長時間戶外活動。

食藥署表示，SPF50+延緩曬傷效果更高，適合長時間戶外活動。（資料照）

而「PA」等級則代表防止 UVA（造成曬黑、老化）輻射的能力，

以「+」表示，+越多防曬能力越高：

●PA+：2～4 倍的防曬效果。

●PA++：4～8 倍的防曬效果。

●PA+++：8～16 倍的防曬效果。

●PA++++：16 倍以上，防護效果最好。

食藥署提醒，唇部防曬產品的型式多元，應依自身需求挑選，重點在於「有沒有持續使用」與「是否適當補擦」。別忘了，防曬不只防曬黑，更是預防光老化與慢性傷害的關鍵，讓唇部也能在炎炎夏日中獲得應有保護。

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