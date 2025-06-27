健康網》青春痘非「忍一忍就好」 醫：嚴重恐致憂鬱並授照護5要訣

醫師提醒，青春痘患者應避免使用油性、厚重的乳液或化妝品；示意圖。（圖擷取自photoAC）

文／張美玲

「醫師，我兒子國中三年級，臉上痘痘越來越嚴重，試了很多洗面乳、外用藥都沒效，現在都不敢照鏡子了。」一位媽媽帶著她的孩子走進診間，語氣充滿焦急。眼前的男孩低著頭，不敢與人對視，臉上布滿紅腫膿皰型青春痘，甚至已經開始留下痘疤。

藥物+生活調整 國三男治療數月重拾自信

在了解病史後，我們展開了系統性的治療，包括適當的口服藥物、外用藥膏，以及日常生活的衛教調整。幾個月後，痘痘明顯改善，整張臉也不再泛紅發炎。某次回診，媽媽感動地說：「醫師，真的很謝謝你。之前他因為痘痘，變得非常自卑，常常失眠，不想上學，也不敢跟同學說話。現在不只皮膚好起來，人也開朗多了。」

請繼續往下閱讀...

不只臉部 胸口、背部也是好發區域

青春痘，醫學上稱為「痤瘡」。這是一種常見的慢性毛囊皮脂腺發炎性疾病。多發生在青春期，與荷爾蒙變化、皮脂分泌增加、毛孔阻塞與細菌感染等因素有關。不只是臉部，胸口、背部也常是好發區域。

許多人認為痘痘只是青春期的「自然現象」，忍一忍就會好。但事實上，嚴重或長期的青春痘不僅會留下永久性疤痕，更會影響一個人的自信心與心理健康。根據研究，患有中重度痤瘡的青少年，罹患焦慮與憂鬱的風險明顯提高。因此，及早就醫、正確治療至關重要。

嚴重或長期的青春痘不僅會留下永久性疤痕，更會影響一個人的自信心與心理健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

青春痘的照護與預防要點

●清潔但不過度清潔：選擇溫和、不含酒精的洗面乳，1天洗臉2次即可。避免用力搓洗或頻繁洗臉，反而會刺激皮膚。

●避免擠壓痘痘：自行擠壓容易引發細菌感染與疤痕。

●飲食與作息調整：減少高糖、油炸食物的攝取，維持規律作息與良好睡眠，有助減少發炎反應。

●選擇適合的保養品：避免使用油性、厚重的乳液或化妝品，選擇標示「non-comedogenic」（不致粉刺）的產品。

●依照醫師指示用藥：外用藥與口服藥需持續使用一段時間才能見效，中斷或自行更改治療會影響成效。

青春期本就已經充滿挑戰，如果再因為外表問題讓孩子封閉自我，會對成長造成不小的陰影。幸好，青春痘是可以被控制與治療的。希望透過正確的觀念與早期介入，讓更多孩子像那位男孩一樣，從鏡中的臉孔重新找回自信的笑容。（作者為台中醫世紀診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法