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健康網》飲食失控不是意志力差！ 醫揭4原因：情緒需找到替代出口

2025/06/27 12:07

許書華表示，皮質醇上升、食慾激素失衡、情緒慰藉成習慣、過度限制飲食等因素，都會提高對食物的渴望；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

許書華表示，皮質醇上升、食慾激素失衡、情緒慰藉成習慣、過度限制飲食等因素，都會提高對食物的渴望；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明早上才下定決心要開始飲食控制，到了晚上卻忍不住點了炸雞、奶茶慰勞自己：「今天太累了，給自己一點獎勵吧。」；或者白天吃得很節制，晚上卻突然爆發情緒大吃一波，吃完又懊悔不已？書心健康管理診所院長許書華表示，皮質醇上升、食慾激素失衡、情緒慰藉成習慣、過度限制飲食等因素，都會提高對食物的渴望。找到情緒性進食之外的出口，才能擺脫在「控制」與「失控」之間反覆拉扯的循環。

許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」指出，這不是沒有自制力，而是你的大腦和激素，在壓力底下正在「保護你」，只是這個機制，往往也讓你更難瘦下來。壓力會影響我們的飲食控制，從醫學角度來看，「壓力」確實會造成一連串激素失衡，進而影響我們對食物的渴望與控制能力：

許書華表示，從醫學角度來看，「壓力」確實會造成一連串激素失衡，進而影響我們對食物的渴望與控制能力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

許書華表示，從醫學角度來看，「壓力」確實會造成一連串激素失衡，進而影響我們對食物的渴望與控制能力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

皮質醇上升：誘發「療癒食物」渴望，當我們長期處在壓力或焦慮中，身體會分泌較多的壓力荷爾蒙「皮質醇」（Cortisol），這會強化我們對高糖、高油、高熱量食物的渴望。這些所謂的「comfort food」，讓人短暫感到快樂，但卻也容易造成體重上升與情緒依賴。

食慾激素失衡：飢餓感被放大，壓力會讓飢餓素（Ghrelin）上升、瘦素（Leptin）敏感度下降，讓我們更容易感到飢餓，也不容易有飽足感。於是即使剛吃完飯，也還是覺得嘴饞想吃東西。

情緒慰藉成習慣：我們的大腦會將吃甜食、吃炸物的「快樂感」與壓力解除連結在一起，讓「吃東西」變成壓力時的自動反應。這是因為這些食物會刺激大腦釋放多巴胺與血清素，短暫感覺放鬆、開心。久而久之，這種「吃來紓壓」的回路就會越來越固定。

過度限制飲食：是其中一種壓力來源，很多人以為越嚴格控制飲食越有效，但事實上，過於嚴苛的限制（例如完全禁止甜食、熱量壓得很低）本身就是一種壓力來源。這樣的匱乏感累積久了，容易反彈成報復性進食，最後掉入「限制 → 失控 → 自責」的惡性循環。

許書華表示，很多人以為越嚴格控制飲食越有效，但事實上，過於嚴苛的限制，本身就是一種壓力來源；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

許書華表示，很多人以為越嚴格控制飲食越有效，但事實上，過於嚴苛的限制，本身就是一種壓力來源；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

7個自我覺察的警訊：

1.感到焦慮、煩躁、寂寞時，特別想吃東西。

2.明明不餓卻還是忍不住吃。

3.特別渴望甜食、炸物、零食類。

4.吃得很快、吃很多，但當下無法停下來。

5.吃完後會有罪惡感、自責情緒。

6.習慣一個人偷偷吃、不想被別人看到。

7.用食物獎勵自己，或安慰情緒。

這些都代表大腦正試圖透過進食來舒緩壓力與情緒，這不表示你軟弱，而是你需要一個更健康的紓壓方式與飲食策略。許書華提醒，減重從來不只是「吃得少、動得多」這麼簡單，真正永續的減重方式，是讓大腦與激素一起「鬆綁」，懂得覺察壓力的來源，找到取代情緒性進食的出口，才能讓我們跳脫控制與失控之間的拉鋸戰。

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