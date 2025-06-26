健康網》逆轉肌齡靠維生素C？ 日研究：有望改善皮膚老化

研究發現，維生素C能促進表皮增厚，活化與皮膚細胞生長相關的基因；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，「早C晚A」這個保養概念迅速流行，不過新研究指出，維生素C的潛力不只美白—它也能促進皮膚更新、對抗年齡造成的表皮變薄。日本東京都健康長壽醫療中心研究所發現，維生素C能促進表皮增厚，其作用機制是透過特定的DNA去甲基化，活化與皮膚細胞生長相關的基因，成果發表於《皮膚病學研究》（Journal of Investigative Dermatology）。

隨著年齡增長，細胞生成減少，皮膚自然會變薄、更脆弱，現在研究人員發現維生素C可以幫助延緩老化，研究利用3D人類皮膚模型，證明維生素C能夠透過DNA去甲基化活化與細胞生長相關的基因，增加表皮厚度，由此證明，維生素C可能有助於預防與年齡相關的皮膚變薄，並幫助老年人擁有更健康、更堅韌的皮膚。

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研究主導者、東京都老年醫學研究所副所長石神昭人說明，由於維生素C似乎會影響表皮的結構和功能，尤其是透過控製表皮細胞的生長，因此在這項研究中，研究人員調查它，是否會透過表觀遺傳變化促進細胞增殖和分化。未來有望成為一種治療皮膚變薄的方法，對於老年人來說尤其重要。

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