健康網》整腸又能降三高 營養師：5族群百搭好「醋」這樣吃

營養師分享，巴薩米克醋富含多酚類、益生菌、維生素C等營養素，攝取除有助整腸，還能降血脂、血糖與心血管風險，也是維持健康的方便好選擇。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道嗎？義大利油醋醬中不可或缺的巴薩米克醋不僅可以促進消化，還能降三高，攝取好處多。對此，營養師張宜臻分享，巴薩米克醋除因風味受喜愛，富含多酚類、益生菌、維生素C等營養素，也是一大特色。攝取除有助整腸，還能降血脂、血糖與心血管風險。尤其吃法多樣，單飲、沾醬、調味、清炒、燉煮皆可，對於上班族、泡芙族、飲料族、外食族、小資族來說，也是維持健康的方便好選擇。

整腸、控制體重 5大功效一次看

張宜臻於臉書專頁「好食課」與網站發文表示，巴薩米克醋又稱義大利黑醋、香醋，因葡萄連皮帶籽壓榨，長時間發酵，因此其中含有許多酚類、益生菌、鉀、鈣、維生素C及有機酸等營養素。另，除營養豐富、風味細膩順口外，攝取巴薩米克醋還具有以下5種功效：

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●調整腸道健康：益生菌可以在腸道中發酵產生有機酸與短鏈脂肪酸，幫助增加腸道中的好菌數、降低壞菌數，增進腸胃道健康，同時也能促進腸道蠕動，幫助消化吸收、緩解便秘情形。

●降血脂：巴薩米克醋發酵後產生的醋酸，可以幫助降低血中的膽固醇與三酸甘油酯，避免累積在血管中。

●控制體重：研究發現，飲用適量的醋能夠減少飢餓感、增加飽足感，進而控制體重。

●降低心血管疾病風險：巴薩米克醋中富含各種抗氧化劑，可減少身體中的自由基，達到抗發炎、抗氧化的效果，並減少自由基攻擊血管，降低心血管疾病風險。

●降低糖尿病風險：巴薩米克醋中的醋酸可減緩腸胃道吸收醣類的速度、增加組織對葡萄糖的利用，避免血糖快速波動，降低糖尿病風險。

飲用、燉炒、沙拉醬 吃法多樣

張宜臻說，義大利人最初是將巴薩米克醋加入沙拉使用，後來漸漸發現單吃也是不錯的選擇，因此也開始加入各種食材做變化。包括：搭配冰水等單飲；麵包直接搭配當沾醬；蔬菜等主食料理作為清炒佐料；燉煮紅肉食使用，有助去除腥味、保留甜味；當作沙拉醬搭配，酸甜又清爽。除了冷沙拉，也可搭配溫沙拉一起食用。

營養師說，巴薩米克醋可搭配各種食材做變化，當作沙拉醬搭配，酸甜又清爽。除了冷沙拉，也可搭配溫沙拉一起食用；示意圖。（圖取自photoAC）

至於哪些人適合吃巴薩米克醋？張宜臻表示，無論是容易感到疲倦的上班族、想控制體重的泡芙族、無法戒掉含糖飲料的飲料族、沒辦法自行製備餐點的外食族，或是想保持健康營養的小資族，巴薩米克醋都是不錯的選擇，還可依照個人喜好購買不同包裝品項，食用更彈性。

張宜臻提醒，醋類比較不容易變質，但仍應避免光線直曬，並記得蓋好存放陰涼處，便可維持新鮮度。

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