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健康網》生殖器疱疹不只性傳染 醫：共用物品有風險

2025/06/29 20:32

健康網》生殖器疱疹不只性傳染 醫：共用物品有風險

醫師表示，WHO統計全球有67%人口罹患單純疱疹病毒HSV-1，疱疹病毒初次感染時可能全無症狀，不全因性行為造成；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果男性低頭發現生殖器部位冒出小水泡，會誤以為因性行為太頻繁而導致。醫師提醒，千萬別大意，這可能是生殖器疱疹正在向你靠近。生殖器疱疹與帶狀疱疹不同，生殖器疱疹病毒會透過皮膚或黏膜接觸感染，且藉性行為傳播，一旦感染過後無法完全治癒，可以透過藥物控制與使用保險套、不與他人共用毛巾等方式預防復發。

有些人得了生殖器疱疹，會被誤會是否因私生活混亂導致感染。事實上，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說，WHO統計全球有67%人口罹患單純疱疹病毒HSV-1，疱疹病毒初次感染時可能全無症狀，因此許多人童年時期就受到HSV-1病毒感染而不自知，感染後病毒會一輩子潛伏在人體的神經結內。

陳鈺昕接著說，等到民眾某天面臨壓力、免疫力低下時，會再次甦醒過來開始複製病毒，形成常見的紅疹、水泡等症狀，因此許多人染病後，回想不出來初次感染的時機，所以並非只有性生活活躍的人才被感染。

陳鈺昕指出，男性生殖器冒出小水泡是生殖器疱疹，生殖器疱疹不是帶狀疱疹，感染病毒、傳染方式、臨床症狀大不相同：

●生殖器疱疹

是由單純皰疹病毒（HSV）所引起的，病毒會通過皮膚或黏膜接觸感染，主要藉由性行為傳播（常見於生殖器部位、口腔等），同時也可能透過使用受汙染的物品接觸傳染，例如，毛巾、衛生用品等，或是母嬰垂直感染，感染後病毒會潛伏在神經節中，當免疫力低下時再次復發，感染部位會出現紅疹、小水泡、潰瘍等，較容易控制但也容易復發。

●帶狀疱疹（俗稱皮蛇）

是由水痘病毒引起，感染過水痘痊癒後，病毒會潛伏在神經節中，當免疫力下降時病毒再度活化成帶狀疱疹，沿著神經擴散到皮膚，常見於胸部、背部、臉部，會感覺神經刺痛、灼熱、發癢感，並會出現紅疹與水泡等。復發機率較低，但臨床症狀較為嚴重、免疫力極低者，可能有死亡風險。

陳鈺昕說明，生殖器疱疹是由單純疱疹病毒（HSV, Herpes Simplex Virus）所引起，其中又分為兩種：第1型HSV-1：主要造成唇疱疹，感染嘴部黏膜或其他皮膚；第2型HSV-2：主要以生殖器感染為主。不過因性行為的多樣化，HSV-1和HSV-2傳染範圍，有機會同時遍布口腔與生殖器。

陳鈺昕分析，雖然一旦感染過疱疹病毒無法完全治癒，但可透過藥物控制並預防復發，也可透過下列方式預防感染：

1.使用保險套：於性行為全程正確使用保險套，降低感染風險。

2.避免性接觸：急性期發作時應避免性行為，避免傳染給伴侶。

3.不共用生活物品：不與他人共用毛巾、護唇膏、刮鬍刀、餐具等，可能接觸病毒的物品。

4.增強免疫力：充足睡眠、均衡飲食、規律運動增強免疫力，以減少復發機率。

5.定期性病篩檢：若有生殖器皰疹病史，應主動告知伴侶並採取預防措施。

4增強免疫力：充足睡眠、均衡飲食、規律運動增強免疫力，以減少復發機率。

5定期性病篩檢：若有生殖器皰疹病史，應主動告知伴侶並採取預防措施。

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