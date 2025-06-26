脊椎間體護架擬納健保差額給付 1年估1萬人次可省2成價

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，「特殊功能及材質脊椎間體護架（CAGE）」若納入健保差額給付，預估1年1萬人次受惠。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕用於治療退化性椎間盤疾病等的「特殊功能及材質脊椎間體護架（CAGE）」，價格高昂，健保會昨（25日）開會討論以自付差額方式納入健保給付建議案，健保署規劃民眾自付80%、健保給付20%，可望減少病人負擔，新制預估下半年上路，1年約1萬人次受惠，健保新增支出約2.5億元至3億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，目前健保全額給付的CAGE，以高性能熱塑性塑料的聚醚醚酮（PEEK）為主，可用術式較受限，考量近年來以鈦金、混合材料等製成，且適用術式較多元、融合性較佳的CAGE，已在臨床上廣泛運用，因此進一步研議納入健保，然而涉及人數眾多、健保資源有限，規劃先設定符合一定條件者以差額給付方式，減輕民眾負擔。

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黃育文說明，CAGE主要用於脊椎椎體不穩、嚴重退化性椎間盤疾病或脊椎滑脫等病人，可增加植入的人工骨融合成功率，提升療效，經盤點分為3類功能、19個次功能，共計86個品項。

黃育文指出，依照自費醫材比價網數據，目前醫療機構向病人收取自費CAGE金額的中位數，大約落在5萬4450元至19萬6550元之間。經過全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分討論，核定相關特材費用為4萬4205元至12萬6055元，符合一定條件的民眾適用差額負擔，由健保給付20%，也就是8841元至2萬5211元，患者則自付剩下的80%。

黃育文解釋，相關差額給付需經事前審查，並附上X光、電腦斷層或核磁共振等影像資料，在頸椎部分的適用對象，包含椎間盤廣泛切除者、屈曲及伸展之X光顯示椎間有不穩定者，以及單一頸椎節段限用一個頸椎脊椎間體護架。

至於腰椎部分，則是有不穩定脊椎、椎間盤X光有真空現象、脊椎變形導致嚴重疼痛及藥物治療無效、椎孔外椎間盤突出有神經根壓迫做椎體間融合、進行長節段脊椎骨間融合最尾端等共計8種情形可用。

黃育文表示，在取得健保會同意後，將報請衛福部核定，再經預告、公告等程序，下半年可望上路。目前預估1年約1萬人次受惠，健保新增支出2.5億元至3億元。

現行健保自付差額特材共11大類，包含義肢、特殊功能人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架、特殊材質人工髖關節、特殊功能人工水晶體、特殊材質生物組織心臟瓣膜、腦脊髓液分流系統、治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置、治療複雜性心臟不整脈特殊功能導管，以及特殊功能及材質髓內釘組的鈦合金加長型伽瑪髓內釘組、特殊材質縫合錨釘。若再加上CAGE，將會變成12大類。

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