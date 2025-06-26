男子右肩長年疼痛無力 「這手術」翻轉肩膀退化的人生

這張圖對比了傳統人工肩關節（左）與反式人工肩關節（右），顯示球與凹杯的位置互換，讓三角肌代償旋轉肌功能。（台南醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕56歲的黃姓男子因右肩長年疼痛無力，連舉手、穿衣、側睡都成困難，復健與藥物治療均未見效。經診斷為旋轉肌袖嚴重破裂合併關節退化，最終接受「反式人工肩關節」置換手術，翻轉退化肩膀的人生。

衛生福利部台南醫院骨科主治醫師林恆泰指出，傳統人工肩關節設計仿照人體正常解剖結構，需依賴旋轉肌驅動肩部活動，僅適合旋轉肌功能仍在的患者。若肌腱嚴重斷裂、無法修補，即使進行傳統置換，病人也難以抬手，術後效果有限。

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反式人工肩關節術式則改變原有關節結構，將肩胛骨端改為金屬球形、上臂骨端改為凹杯形，藉此改變肩部力學，讓三角肌代償旋轉肌的動作功能，即使在肌腱無力的情況下，也能完成抬手、提物等動作。

此術式對於旋轉肌完全斷裂、嚴重退化性關節炎，或曾接受肩部手術效果不佳的病患，能顯著減輕疼痛、改善活動能力。目前台灣已有成熟技術，手術時間約2至3小時，住院5至7天，配合復健，大多數患者在3到6個月內可恢復自理生活。

醫師提醒，當肩膀長期無力或夜間疼痛影響睡眠，應及早就醫評估，選擇合適的治療方式，才能避免病情惡化並重拾生活品質。

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