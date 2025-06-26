民眾用藥小心6過敏症狀 苗縣衛局：心悸、茶色尿需就醫

不少人以為所謂的「藥物過敏」只是打打噴嚏而已；苗栗縣衛生局提醒，有6大過敏症狀需提高警覺。（圖取自freepik）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民眾就醫時會聽見醫、護人員詢問是否曾因使用何種藥品出現過敏症狀。有鑑於部分民眾以為藥品過敏症狀，多數只是打噴嚏、起小疹等情形，苗栗縣衛生局提醒民眾，使用藥品需要注意6大過敏症狀，包括「疹、破、痛、紅、腫、燒」，若有相關狀況務必立即回診並告知用藥史，避免嚴重不良反應發生。

苗縣府衛生局表示， 藥品過敏的6大前兆為：皮膚出現紅「疹」、口腔出現潰「破」、喉嚨感到疼「痛」、眼睛變「紅」腫、嘴唇「腫」脹、身體出現發「燒」等，民眾若在用藥後發現這些症狀，尤其是口腔、喉嚨、眼睛等黏膜部位出現異常，這些可能是過敏反應的前兆。

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另外，除皮膚的反應外，如果出現心悸、呼吸困難、不明原因的明顯疲倦、噁心、黃疸、或茶色尿也可能是藥品過敏症狀，皆為需要立刻就醫的訊號。

苗縣府衛生局提醒，如果曾有藥品過敏史，可請醫療人員協助將其記錄在過敏紀錄卡，就醫時主動出示，避免重複使用到過敏藥品；另外，若遇到用藥問題可洽鄰近醫療機構或社區藥局的醫師或藥師。

民眾使用藥品，小心6大過敏症狀。（苗縣府提供）

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