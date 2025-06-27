健康網》電鍋煮飯有撇步！ 學者：加「它們」提香不濕黏

學者指出，想要飯煮得香，需留意不要過度洗米與浸泡、水量拿捏適中、記得燜飯、加米酒等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕電鍋煮飯，是再日常不過的事情，想要煮出香噴噴的米飯，需要一些技巧。營養學者洪泰雄表示，飯要煮得香，需留意幾點：不過度洗米與浸泡、水量拿捏適中、記得燜飯，另外，加點油或米酒能提升米飯香氣、不濕黏。

洪泰雄於臉書專頁分享，煮飯，不只是煮熟就好，還有一些撇步可以讓米飯更香、更營養、保存更久。他從「煮飯技巧」、「保存方法」、「營養守護」等3方面來說明：

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電鍋煮飯5技巧

●不過度洗米：輕輕搓洗1-2次即可，避免把米粒表層的維生素 B群洗掉。

●浸泡時間要剛好：一般白米浸泡20-30分鐘，糙米或紫米建議泡1-2小時，讓米芯吸水更飽滿，煮出來的飯才會Q彈不硬。

●水量的拿捏：白米：1杯米配1.1-1.2杯水、糙米：1杯米配1.5-1.7杯水。想要軟一點就多一點水，硬一點就少一點。

●燜飯不可少：電鍋跳起後，燜10-15分鐘再打開，讓飯粒更鬆軟、熟透。

●加點油或米酒提香：加入1小匙苦茶油、橄欖油，或幾滴米酒，不但香氣提升，也能避免飯粒過於濕黏。

學者分享，電鍋煮飯時，加點橄欖油除了能提升香氣，還能避免飯粒過於濕黏；示意圖。（圖取自freepik）

熟飯保存3要訣

●分裝放涼再冷藏、冷凍：趁飯還沒完全冷卻，用飯匙分裝在保鮮盒或保鮮袋中，盡量鋪平（不要堆積），加快散熱。

●適當時間內食用完畢：冷藏最好1-2天內吃完，不建議久放；冷凍則可放2-3週，使用時直接微波或電鍋加熱即可。

●避免反覆冷熱交替：重複加熱會讓米飯變乾、口感差，也容易滋生細菌。

洪泰雄提醒，飯煮好後需儘早吃完或妥善保存，放在電鍋保溫超過4小時容易滋生細菌；若要保留隔夜飯的Q彈口感，可在電鍋重新加熱時，噴點水、蓋上蓋子。

4招保留米飯營養

●保留糙米、胚芽米等全穀類：白米去除了米糠與胚芽，營養素（尤其是維生素B1、膳食纖維、鎂）較少。混搭糙米、紫米、紅藜是更健康的選擇。

●避免大火煮太久：高溫會破壞維生素，電鍋相對溫和，是保留營養不錯的方法。

●少用油炒飯：原味白飯搭配菜餚比炒飯健康，因為炒飯容易攝取過多油脂與鹽分。

●加入少量豆類、紅藜、小米煮飯：可提升膳食纖維與植物性蛋白質的攝取，讓飯吃得更營養。

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