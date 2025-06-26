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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

不是骨鬆！銀髮族為何常跌倒 醫揭：恐是這「隱形殺手」上身

2025/06/26 14:37

75歲王阿嬤雙腿變細、走路常跌倒，竟是「肌少症」惹禍。（彰化醫院提供）

75歲王阿嬤雙腿變細、走路常跌倒，竟是「肌少症」惹禍。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化75歲的王姓阿嬤近來雙腿變細、走路無力，時常跌倒，家人以為是骨質疏鬆所致，帶她就醫後才發現，竟是「肌少症」惹禍。衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，許多長輩跌倒不一定是骨鬆，其實罹患肌少症的機率更大，卻常被忽略，若同時合併骨鬆，跌倒後更容易骨折，應及早釐清原因。

廖曜磐說，王阿嬤近期出現雙腳無力、酸痛、走路腳軟等情況，有時行走中途踉蹌跌倒，還伴隨手握力變差，無法擰乾毛巾，甚至難以自行從椅子起身。懷疑非單純骨鬆，於是安排雙能量X光吸收儀檢查，結果發現她的肌肉質量指數（ASMI）僅4.2，遠低於亞洲女性標準值5.4，確診肌少症。

75歲王阿嬤沒有骨質疏鬆症，走路卻常跌倒，透過雙能量X光吸收儀檢查，肌肉質量指數（ASMI）僅4.2，確診肌少症。圖為示意圖（彰化醫院提供）

75歲王阿嬤沒有骨質疏鬆症，走路卻常跌倒，透過雙能量X光吸收儀檢查，肌肉質量指數（ASMI）僅4.2，確診肌少症。圖為示意圖（彰化醫院提供）

彰化醫院放射科主任王憶芬指出，雙能量X光吸收儀可檢測骨質密度，也可檢測「肌肉質量指數（ASMI ）」，精準測量身體各部位的脂肪量、肌肉量，若男性低於7.0、女性低於5.4即可能為肌少症，其他包括握力（男性<26kg，女性<18kg）及行走速度<0.8m/s也是判斷依據。

王憶芬說，該儀器能顯示全身彩色圖像，藍色顯示骨骼，橘紅色顯示肌肉，黃色則顯示脂肪，便於觀察肌肉分布，及分析脂肪集中位置，以判斷身形是「蘋果」型或「梨」型，若是蘋果型較容易罹患心血管、高血壓、糖尿病及代謝性疾病，若是梨型，對女性引起乳癌的風險較高。不論是年長者檢視體能變化，或健身族群追蹤肌脂變化，都適合進行此類檢查。

廖曜磐說，對抗肌少症，需從「營養」與「運動」雙管齊下。長輩應增加蛋白質攝取，例如豆魚蛋肉奶類，並結合有氧舞蹈、快走等耐力運動，加上太極、瑜伽等平衡運動，最後可透過舉啞鈴、伏地挺身等阻抗訓練，有效強化肌肉量。

廖曜磐強調，別再誤以為跌倒就是骨鬆，實際上肌肉健康才是銀髮族穩健行走的關鍵。若出現手腳無力、步態不穩，務必儘早檢查。

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