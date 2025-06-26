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非癌安寧推動卡關 醫師曝2原因

2025/06/26 14:38

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀提到，台灣每年約有18.5萬人死亡，隨著超高齡社會來臨，推估2050年，年死亡數將來到30.9萬人，好好告別是重要議題。（記者邱芷柔攝）

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀提到，台灣每年約有18.5萬人死亡，隨著超高齡社會來臨，推估2050年，年死亡數將來到30.9萬人，好好告別是重要議題。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕當生命走到盡頭，許多人期待能少點痛苦，多點尊嚴，但有一群人常被卡在「善終」門外。據健保統計，國人死亡前1年接受安寧照護僅32%，其中癌友占64%，非癌患者僅23%。醫師直言，非癌病人安寧推動面臨2大困境，一是非癌疾病無清楚病程分期，醫師缺少明確轉介依據；二是病人與家屬普遍有「又不是得癌症，為什麼要做安寧？」遲疑，讓不少人在生命最後，錯過好好告別、安心離開的機會。

「不是不想轉，而是不敢轉。」事實上台灣早在2009年就將8大非癌末期疾病納入安寧給付，涵蓋失智症、中風、巴金森氏症、心臟衰竭、慢性阻塞性肺病、肺纖維化、肝硬化、腎衰竭等，走在全球前端，可惜的是非癌病人的安寧使用率仍然偏低。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀直言，這並非台灣獨有，全球都面臨同樣的難題，因此，台灣團隊積極參與國際非癌安寧共識的制定，亞洲僅有台灣與日本參與，目前已針對心臟衰竭、慢性肺阻塞、失智患者，完成安寧轉介指引。

她舉例，像是心臟衰竭若3個月內住院2次以上，就應評估是否進入安寧；失智症患者若無法吞嚥、長期臥床或完全喪失認知功能，也符合安寧條件，這些指引已獲國際醫學期刊認可，未來希望把指引持續擴展至腎臟病、神經退化等領域。

程劭儀也說，許多家庭仍將安寧誤解為「放棄治療」，尤其是非癌患者，更難跨出這一步，她強調，安寧不是放棄，而是幫助病人減輕痛苦，提升生命最後的品質，少一點無效醫療，多一點尊嚴和平靜。癌症之外的安寧，是未來30年要努力跨過的門檻，隨著台灣邁入超高齡社會，讓每個人都能好好告別，是醫療與社會必須正視的課題。

台大醫院自1995年成立緩和醫療病房，30年來已陪伴超過萬名末期病人走過人生最後一段路。適逢創院130週年，院方今（26日）舉辦記者會回顧這段歷程，並將於6月28日舉辦「緩和醫療病房30週年研討會」及「團隊夥伴回娘家」活動。

連純慧（右）出席記者會分享父親接受安寧照護的經驗。（記者邱芷柔攝）

連純慧（右）出席記者會分享父親接受安寧照護的經驗。（記者邱芷柔攝）

記者會上，連純慧分享父親連醫師在台大走完人生最後一程的故事，行醫40年的父親，在罹患惡性腦瘤復發後，選擇不再開刀，而是走向安寧與器官捐贈。她說，這是父親一輩子在診所張貼、勸病人要做的事，如今自己也身體力行。

住進安寧病房後，雖然父親的角色從醫師變成病人，醫護人員仍以「連醫師」相稱，表達對他一生奉獻的尊敬，遺體捐贈時，醫護人員整齊鞠躬，感謝「連醫師的大愛」，讓家屬感到圓滿無憾，也讓她深刻明白，父親的選擇不是放棄，而是對自己與家人的溫柔告別。

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