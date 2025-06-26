27家醫院三班護病比未達標 邱泰源：將了解困難協助

衛福部推動「急性一般病房三班護病比」制度，鼓勵醫院補足人力，全台共363家醫院獲獎，但有27家獎金掛零，衛福部長邱泰源將進一步了解相關醫院困難之處、提供協助。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕為改善護理人力負荷，衛福部去年3月起推動「急性一般病房三班護病比」制度，鼓勵醫院補足人力，昨（25日）宣布已撥付首波「達標獎勵金」，全台共363家醫院獲獎，但有27家獎金掛零，衛福部長邱泰源今（26日）表示，將進一步了解相關醫院困難之處、提供協助。

邱泰源指出，近日預算下來，因此撥付三班護病比達標獎勵金，追溯從去年到今年3月的第一批，後續會每月撥付，並將了解獎金掛零的27家醫院困難之處、提供協助。

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邱泰源強調，這筆獎勵金必須用在護理人力身上，像是鼓勵護理人員留任、白班或假日班護理人員津貼等，會訂KPI（關鍵績效指標）檢視醫院每年護理人力是否比去年多一點，「如果護理人員沒有感受到這部分，會跟醫院溝通改善」。

27家醫院獎金掛零醫院，可能反映人力仍難補齊，包括雙和醫院、部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立豐原醫院、部立彰化醫院、阮綜合醫院、光田綜合醫院、聖馬爾定醫院、聖保祿醫院、為恭醫院、亞洲大學附設醫院、敏盛綜合醫院、民生醫院、玉里醫院、海天醫院、李綜合苑裡、中國醫台北、萬華醫院、靜和醫院、新太平澄清、澄清國際眼、暘基醫院、全民醫院、新莊英仁、大園敏盛。

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