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健康網》每天吃雞胸肉當減重餐？ 營養師：缺「這」營養免疫力下滑
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾為了減重，選擇每天清燙雞胸肉配花椰菜作為主餐，認為這樣低熱量、高蛋白的飲食最健康。但這樣吃久了，可能悄悄吃出「缺鐵危機」。營養師陳柏方指出，雞胸肉含鐵量不高，而鐵質是身體運作不可或缺的重要營養素，扮演紅血球輸送氧氣的關鍵角色，還能支持能量代謝、維持專注力與免疫功能。
陳柏方表示，鐵是身體運作的「輸氧快遞員」，幫助紅血球把氧氣送到全身，也支持能量代謝，讓你不會動一下就累；更重要的是它能維持腦部清晰與專注力，對免疫力也很重要！
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陳柏方在臉書粉專「RD bite fun 陳柏方營養師」發文指出，若長期鐵質攝取不足，可能出現：
●容易疲倦、頭暈、臉色蒼白 。
●指甲變薄、掉髮、注意力難集中 。
●女生經期更亂、更重。
陳柏方提醒，雞胸肉雖好，但鐵含量真的不高！別忘了飲食中補充富含鐵的食物，如：紅肉（如牛肉、豬肝）、深綠色蔬菜、紅豆、紫米⋯動物性的「血基質鐵」更容易吸收，但若又擔心飽和脂肪酸問題，補充鐵的保健補充品也是一個好選擇。
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