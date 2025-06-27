健康網》不只提神！ 美研究：每天1杯黑咖啡降16％全因死亡風險

研究發現，咖啡與死亡風險之間的關聯會因添加的甜味劑與飽和脂肪含量而有所改變，並指出，每天至少喝1杯咖啡與16%的全因死亡風險降低有關；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人們通常喝咖啡是為了提神，但一項由塔夫茲大學傑拉德與桃樂絲·傅里曼營養科學與政策學院所進行的觀察性研究發現，咖啡與死亡風險之間的關聯會因添加的甜味劑與飽和脂肪含量而有所改變，研究指出，每天至少喝1杯咖啡與16%的全因死亡風險降低有關，已發表於《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）。

研究資深作者、該學院Neely Family講座教授張芳芳（音譯，Fang Fang Zhang）表示，咖啡是全世界被常最飲用的飲品之一，在美國約有一半的成年人，每天至少喝1杯咖啡，因此了解它對健康的影響非常重要，咖啡的健康益處可能來自其生物活性成分，但從研究結果顯示，若添加糖與飽和脂肪，咖啡的潛在益處可能會被削弱。

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研究分析了1999-2018年間、共9個連續週期的「全國健康與營養調查」（NHANES）數據，並連結「國家死亡指數」的死亡數據，涵蓋4萬6千位20歲以上、完成首日有效24小時飲食回憶紀錄的美國成年人，並依照咖啡類型（含咖啡因或無咖啡因）、添加糖與飽和脂肪的含量分類。

死亡結果包括全因死亡、癌症死亡與心血管疾病死亡。低添加糖的標準為每日攝取值5%以下（約2.5克糖）；低飽和脂肪則定義為每日攝取值5%以下（相當於5大匙2%牛奶、1大匙淡奶油或1大匙奶精）。

結果顯示，每天至少喝1杯咖啡與16%的全因死亡風險降低有關；每天喝2-3杯則風險降低17%。超過3杯以上則未觀察到進一步降低的趨勢，且心血管死亡風險的降低效果也隨之減弱。不過未發現癌症死亡風險與咖啡攝取有顯著相關。

研究第一作者第一作者、該學院營養流行病與資料科學博士畢業生周冰婕（音譯，Bingjie Zhou）表示，過去很少有研究深入探討咖啡添加物對咖啡與死亡風險關聯的影響，本研究是首批量化添加糖與飽和脂肪攝取量的研究之一，而結果與《美國飲食指南》一致，該指南建議應限制添加糖與飽和脂肪的攝取。

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