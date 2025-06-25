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健康網》鐵劑怎麼吃才對？ 食藥署：注意這3點

2025/06/25 21:01

食藥署表示，服用鐵劑注意事項，包含空腹服用、避免與牛奶、咖啡、茶、鈣片等同時服用、副作用包括黑便、噁心、便秘及腹痛。（資料照）

食藥署表示，服用鐵劑注意事項，包含空腹服用、避免與牛奶、咖啡、茶、鈣片等同時服用、副作用包括黑便、噁心、便秘及腹痛。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕補充鐵劑是治療缺鐵性貧血的重要方式，但不同型態的鐵劑，其吸收率、效果與副作用也略有不同。為幫助民眾正確服用鐵劑，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文分享，市面常見的二價與三價鐵劑差異與服用的共同注意事項，其中包含空腹服用、避免與牛奶、咖啡、茶、鈣片等同時服用、副作用包括黑便、噁心、便秘及腹痛。

食藥署說明，鐵劑依型態可分為二價鐵（Fe²⁺）與三價鐵（Fe³⁺）兩類。二價鐵如硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵等，吸收率較高，對於補鐵效果快速，但較容易刺激腸胃，可能引發噁心、便秘等不適；三價鐵如檸檬酸鐵、焦磷酸鐵，則對腸胃較溫和，副作用少，但吸收效率略低，對於重度貧血患者可能較不適用。

食藥署提到，不論哪種類型的鐵劑，服用時都有3項共通的注意事項：

1.建議空腹服用，在飯前一小時或飯後兩小時吸收較佳。

2.避免與牛奶、咖啡、茶、鈣片等同時服用，以免影響鐵的吸收。

3.常見副作用包括黑便、噁心、便秘及腹痛。

若擔心副作用，建議可以：

●從低劑量開始，逐步增加。

●分次服用減緩腸胃刺激。

●考慮搭配食物服用，但吸收率會下降。

●或請醫師評估更換鐵劑種類或劑型。

食藥署補充，補鐵不是一朝一夕的事，務必遵從醫師或藥師指示規律服用，才能真正改善缺鐵問題，部分軟便劑雖然可以緩解便秘，但有降低鐵劑口服吸收率的疑慮。有任何副作用或疑問，記得諮詢醫療專業人員，讓補鐵之路更順利。

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