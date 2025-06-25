老人無聲健康危機！基隆醫院 抗骨質疏鬆症、肌少症有利器

衛福部基隆醫院放射診斷科主任王超然指骨質疏鬆和肌少症是老人「沉默殺手」及早檢測治療，重拾行動力。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛福部基隆醫院放射診斷科主任王超然指出，年長者行走速度緩慢、握力不足或常跌倒，很可能是「行動障礙症候群」，國內有9成的年長者是「行動障礙症候群」高危險群，其中骨質疏鬆症、肌少症是「沈默殺手」，建議民眾及早診斷、治療，重拾行動力。

王超然指出，行動障礙症候群（LOCOMO）是指因骨骼、肌肉、關節、神經等運動構造衰弱或障礙，導致站立、行走等動作困難，增加跌倒、骨折的風險。除了年紀增長，包括骨質疏鬆症、肌少症、肥胖症、退化性關節炎都屬行動障礙症候群，是造成骨折的因子之一。

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王超然曾參與「台灣骨鬆肌少關節防治學會」（TBMJ），據該學會調查顯示，國內有9成的年長者為「行動障礙症候群」高危險群。世界衛生組織（WHO）也認定骨質疏鬆症是全球第2大的重要流行病。

台灣正面臨快速的人口老化問題，基隆65歲以上老年人占總人口比例21.58%，邁入超高齡社會，骨質疏鬆症、肌少症是老人「沉默殺手」，建議民眾提前預防，包括維持標準體重，適當的運動，禁菸，避免做出造成關節負擔的姿勢和運動，以及攝取重要的營養素，同時若及早診斷、治療，才能早日重拾行動力。

王超然說，衛生福利部基隆醫院放射診斷科有「雙能量X光吸光式測定儀」（DXA），可提供人體骨質密度、肌肉及脂肪的定量分析，是診斷骨質疏鬆症、肌少症和肥胖的利器。檢查時間只需10至15分鐘，專科醫師解讀數據，提供給相關臨床醫師做後續之處置或治療。民眾若有檢查需求，可至基隆醫院內分泌新陳代謝科、骨科、家醫科等門診評估。

衛福部基隆醫院的雙能量X光吸光式測定儀，可以檢測骨質密度與肌內量分析。（基隆醫院提供）

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