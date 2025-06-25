健康網》小孩水喝太少常便秘？ 醫授6招養成習慣

陳如瑩提到，讓孩子愛上喝水的方法，包含讓孩子選喜歡的水壺、在水中加入無糖果乾、以身作則、少喝無糖飲料、給予正向回饋、視覺化追蹤喝水；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多家長可能沒發現，孩子看似健康，卻常常面臨「喝水不足」的問題。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，臨床觀察顯示，很少孩子因為不喝水來就診；但在病史詢問時，常發現孩子喝水量偏低，最常見的就是便秘，與喝水量相關度最高。她也分享6個讓孩子愛上喝水的方法，其中包含讓孩子選喜歡的水壺、在水中加入無糖果乾、以身作則、少喝無糖飲料、給予正向回饋、視覺化追蹤喝水。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文指出，有些瘦小、挑食的孩子常因習慣性喝含糖飲料，導致血糖飆升、大腦傳遞飽足訊號，反而讓正餐吃不下；也有些過重的孩子則是攝取過多高油高糖食物，又不愛喝水，體重持續上升。這些飲水與飲食習慣，都可能影響身體健康。

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陳如瑩表示，過重的孩子攝取過多高油高糖食物，又不愛喝水，體重持續上升。這些飲水與飲食習慣，都可能影響身體健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

陳如瑩分享6個水對身體的助益：

1.促進腸胃蠕動：軟化糞便，減少便秘，排便更順暢。

2.提升消化吸收功能：運送胃酸與消化酵素，分解食物、吸收營養。

3.維護腸道黏膜完整性：缺水削弱腸道屏障，增加通透性，易引發慢性發炎。

4.平衡腸道菌相：促進有益菌生長，抑制壞菌，幫助維持腸道微生態平衡。

5.增強免疫力：腸道健康與免疫系統息息相關，喝足水有助提升整體防禦力。

6.幫助代謝與排毒：促進排尿排汗，帶走毒素與廢物。

陳如瑩建議，孩子每天的水攝取量可遵循「100-50-20 」法則：

●10 kg 以下：體重 × 100 ml。​

●11–20 kg ：1000 ml ＋（超出10kg部分 × 50 ml）。

●20 kg 以上 ： 1500 ml ＋（超出20kg部分 × 20 ml）。

或參考衛福部建議的年齡每日建議水分：

●1–3 歲:1000–1300 ml。

●4–6 歲:1300–1500 ml。

●7–12 歲:​≥1500 ml。

陳如瑩說明，不同狀態的孩子，所需要的水分需求也不同，應根據氣候與活動量調整，確保兒童隨時補充足夠水分，防止脫水；情境照。（圖取自freepik）

陳如瑩提醒，這是「全天總水量」，含白開水、清湯、無糖飲品，不含食物中的水分。若光靠喝水能達到 60–70%，就很棒了！而不同的體型，不同狀態的孩子，所需要的水分需求也不同，應根據氣候與活動量調整，確保兒童隨時補充足夠水分，防止脫水。

舉例來說，一個運動量很大的孩子，或者是正在腹瀉的孩子，都可能會需要額外的水分攝取；觀察小小孩，可以依照換尿布的次數和尿液的顏色，去判斷孩子目前水分攝取的情形，不過這也只是估算，真正的狀況還是要個別化的評估。

陳如瑩分享6個解決孩子不愛喝水的辦法：

1.給孩子選擇喜歡的水壺或杯子，讓他有參與感。

2.在水中加入水果、無糖果乾或麥茶，讓水更有味道（不是果汁喔！）。

3.以身作則：家長要一起喝水，別只叮嚀孩子。

4.減少甜味依賴：避免含糖飲料改變味覺習慣。

5.給予正向回饋：每喝完一壺就貼一個貼紙，收集印章換小禮物。

6.視覺化追蹤喝水量，像是完成打卡板，讓孩子有成就感。

​陳如瑩提醒，喝水是最簡單，卻最容易被忽略的健康習慣，讓我們陪孩子一起喝水，為健康打下好基礎。

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