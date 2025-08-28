自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

45歲男三高又長期加班突腦中風！跨專業復健照顧 恢復生活能力

2025/08/28 12:44

新竹台大分院導入重複經顱磁刺激（rTMS），結合跨專業醫療團隊規劃整合式復健療程，幫助中風病人早日恢復。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院導入重複經顱磁刺激（rTMS），結合跨專業醫療團隊規劃整合式復健療程，幫助中風病人早日恢復。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕45歲T先生長期罹患高血壓、高血糖與高血脂，某次深夜加班返家途中突感不適昏倒，緊急送醫後確診為左側腦中風，導致右半身癱瘓；所幸在醫療團隊即時處置與照護下，病情穩定，並接受包含物理治療、職能訓練、語言治療與重複經顱磁刺激（rTMS）在內的綜合性療程。經數週密集治療後，T先生已可行走與進食，生活自理能力明顯改善，逐步邁向回歸家庭與工作的目標。

新竹台大分院復健部醫師程聖浩表示，隨著生活型態與飲食習慣改變，近年45歲以下年輕型中風病人逐年增加，不再是長者專屬的疾病。中風的挑戰不只是肢體障礙，而是整個人生節奏被迫停下來。該院希望透過整合性療程，幫助病人從急性期過渡到重建期，盡早恢復生活功能，重啟人生方向。

程聖浩說明，病人進入復健階段後，由復健專科醫師統籌整體療程，結合物理治療師、職能治療師與語言治療師，針對肢體活動、日常功能、吞嚥、認知與語言溝通等不同面向，進行全面性的評估與復健治療。也依個別需求評估引入rTMS，透過磁場刺激大腦皮質區域，促進神經網絡重建與可塑性調節，提升整體復健效果。

臨床研究顯示，rTMS可調節大腦皮質的活動，結合復健訓練可有效促進中風後的功能恢復。rTMS治療過程無需麻醉，每次療程約20至30分鐘，副作用輕微，安全性高。雖目前為仿單標示外使用，且健保未給付，仍為病人提供一項非侵入性、具實證基礎的治療選項。

程聖浩強調，rTMS 不僅是單一療法，也是整體復健計畫中的一環。透過跨專業團隊合作與療程整合，才能發揮最大療效，協助病人穩定且長期改善功能。新竹台大分院生醫醫院竹東院區設有專業復健團隊，提供近30床急性後期照護病房，近年並引進新興的腦部磁刺激技術 rTMS，期提供中風病人更全面、多元的復健規劃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中