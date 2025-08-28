45歲男三高又長期加班突腦中風！跨專業復健照顧 恢復生活能力

新竹台大分院導入重複經顱磁刺激（rTMS），結合跨專業醫療團隊規劃整合式復健療程，幫助中風病人早日恢復。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕45歲T先生長期罹患高血壓、高血糖與高血脂，某次深夜加班返家途中突感不適昏倒，緊急送醫後確診為左側腦中風，導致右半身癱瘓；所幸在醫療團隊即時處置與照護下，病情穩定，並接受包含物理治療、職能訓練、語言治療與重複經顱磁刺激（rTMS）在內的綜合性療程。經數週密集治療後，T先生已可行走與進食，生活自理能力明顯改善，逐步邁向回歸家庭與工作的目標。

新竹台大分院復健部醫師程聖浩表示，隨著生活型態與飲食習慣改變，近年45歲以下年輕型中風病人逐年增加，不再是長者專屬的疾病。中風的挑戰不只是肢體障礙，而是整個人生節奏被迫停下來。該院希望透過整合性療程，幫助病人從急性期過渡到重建期，盡早恢復生活功能，重啟人生方向。

程聖浩說明，病人進入復健階段後，由復健專科醫師統籌整體療程，結合物理治療師、職能治療師與語言治療師，針對肢體活動、日常功能、吞嚥、認知與語言溝通等不同面向，進行全面性的評估與復健治療。也依個別需求評估引入rTMS，透過磁場刺激大腦皮質區域，促進神經網絡重建與可塑性調節，提升整體復健效果。

臨床研究顯示，rTMS可調節大腦皮質的活動，結合復健訓練可有效促進中風後的功能恢復。rTMS治療過程無需麻醉，每次療程約20至30分鐘，副作用輕微，安全性高。雖目前為仿單標示外使用，且健保未給付，仍為病人提供一項非侵入性、具實證基礎的治療選項。

程聖浩強調，rTMS 不僅是單一療法，也是整體復健計畫中的一環。透過跨專業團隊合作與療程整合，才能發揮最大療效，協助病人穩定且長期改善功能。新竹台大分院生醫醫院竹東院區設有專業復健團隊，提供近30床急性後期照護病房，近年並引進新興的腦部磁刺激技術 rTMS，期提供中風病人更全面、多元的復健規劃。

