健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

男子腹脹、胃口不佳 原來是魚刺刺入胃壁

2025/08/28 11:29

聖馬爾定腸胃肝膽科醫師羅清池為男子解除魚刺卡胃壁的困擾。（聖馬爾定提供）

聖馬爾定腸胃肝膽科醫師羅清池為男子解除魚刺卡胃壁的困擾。（聖馬爾定提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕 一位60歲男子，因腹脹與胃口不佳持續1週，他有胃潰瘍與胃部手術病史，原以為是舊疾復發，經醫院安排胃鏡檢查，驚見1根約3公分長的魚刺刺入胃壁，已形成局部膿瘍，醫師以胃鏡異物鉗成功將魚刺夾出，男子術後迅速恢復進食，症狀徹底解除。

天主教聖馬爾定醫院腸胃肝膽科醫師羅清池說，該名患者雖無明顯腹痛，但因觸診壓痛與長期食慾不振，讓他懷疑有感染或阻塞，所幸及時安排檢查揪出元凶。若再延誤，魚刺恐導致胃穿孔、腹膜炎甚至敗血症，後果不堪設想。

羅清池指出，臨床上，魚刺、牙籤、小骨頭等尖銳異物，是常見但不可忽視的腸胃異物來源。

文獻指出，約35％尖銳異物會穿刺腸胃黏膜，造成穿孔、出血或膿瘍。胃壁因其厚實，穿孔發生率雖不如食道與小腸高，但一旦發生，常不易察覺，特別是年長者、糖尿病或既往有手術病史者，症狀可能不典型，容易延誤就醫。若未即時處理，感染擴散至腹腔，可能造成敗血症、膿瘍，甚至需要開腹手術清創。

羅清池提醒，民眾預防異物穿刺最好的方法仍是「細嚼慢嚥」與「選擇適當的食材處理方式」。用餐時應專心，若不慎吞入異物，切勿用飯菜硬吞下去，那只會越吞越糟糕，應盡速就醫，以內視鏡安全移除異物，以免延誤釀禍。

男子被1根約3公分長的魚刺刺入胃壁，已形成局部膿瘍。（聖馬爾定提供）

男子被1根約3公分長的魚刺刺入胃壁，已形成局部膿瘍。（聖馬爾定提供）

