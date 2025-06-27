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健康網》芹菜汁促消化、護肝腎！ 營養師親測：身體變輕鬆

2025/06/27 07:27

營養師分享芹菜3好處：幫助肝腎代謝、抗發炎、促進腸胃蠕動；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享芹菜3好處：幫助肝腎代謝、抗發炎、促進腸胃蠕動；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為，喝芹菜汁可以改善肝、腎功能，還能讓皮膚變好。營養師趙函穎也在臉書專頁「趙函穎營養師的美麗方程式 」發影片分享飲用芹菜汁的感受，覺得身體變得很舒服。她也引述幾則研究指出芹菜的好處，例如幫助肝腎代謝、抗發炎、促進腸胃蠕動等。

趙函穎親自示範芹菜汁做法，她先將1把有機西洋芹分一半，洗好後切一切，再加入300cc的水打成汁。為了能攝取到芹菜完整的膳食纖維及營養成分，她沒有濾渣，也沒有加蘋果、檸檬、蜂蜜等食材提味。

她分享，原本以為味道會很可怕，結果喝起來口感意外地不錯。除了熟悉的芹菜味外，還帶有一點鹹鹹的風味。喝完1杯身體感覺很舒服，也會想要多喝點水。

芹菜3功效

●幫助肝腎代謝、利尿排水腫：2014刊登在《醫藥食品雜誌》（Journal of Medicinal Food）的研究指出，芹菜中的丁基酞內酯（phthalide）」和鉀，有助排鈉利尿，是保護腎臟的好幫手，也常被拿來當作降高血壓的食材。

●天然抗發炎保護細胞與血管：2017刊登在《循證補充和替代醫學》（Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine）的研究指出，芹菜富含植化素：芹菜素（apigenin）、維生素C、β-胡蘿蔔素，可以對抗自由基傷害，幫助肝臟修復。

●促進腸胃蠕動、幫助排便順暢：芹菜含有水溶性膳食纖維，對壓力大常見的便秘、腸胃脹氣改善有幫助。

營養師指出，芹菜富含水溶性膳食纖維，有助於改善因壓力大引起的便秘；示意圖。（資料照）

營養師指出，芹菜富含水溶性膳食纖維，有助於改善因壓力大引起的便秘；示意圖。（資料照）

儘管芹菜對身體健康大有益處，但針對網友相傳「芹菜汁能治中風」的說法，國健署強調，這項說法沒有醫療證據。芹菜雖是高鉀、高纖食物來源之一，但疾病的預防與治療，無法藉由攝取單一食物達到效果。

國健署呼籲，民眾應藉由定期健康檢查、採行健康生活型態，像是戒菸酒、健康吃、規律動、控體重，以及積極的慢性病管理，才能預防中風發生。而已中風的患者，更應遵循醫師的專業建議，避免因誤信偏方而延誤就醫，造成終身遺憾。

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